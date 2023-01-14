英超．人物誌｜勞基梳爾淪後備變坦赫格信徒　二度彈起全靠一信念

9年前，當勞基梳爾（Luke Shaw）加盟曼聯時，曾被視為天之驕子，有望成為世界頂級左閘，可惜天意弄人，經歷過斷腳重創，又不獲摩連奴重用，加上老是被傷患耽誤的生涯，似乎這名英格蘭國腳與「世界級」愈走愈遠，甚至盛傳一度被列入掛牌名單。

勞基梳爾的足球生涯在今季再有轉機，在坦赫格麾下愈踢愈好，因為坦帥的一個舉動，令這名英格蘭國腳相信，有付出就有回報。



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2014年夏天，勞基梳爾由修咸頓加盟曼聯，據報當時轉會費高達3000萬鎊，成為當年的身價最高的年青球員，被視為其中一顆明日之星。不過，梳爾的生涯老是被傷患耽誤，2015年一場歐聯，被燕豪芬的赫達摩蘭奴（Hector Moreno）鏟傷，小腿骨折，差點失去右腿。

幾經辛苦克服重創，回到球場的梳爾表現大不如前，被時任領隊摩連奴批評，曾處於離隊邊緣，身形一度走樣「漲爆」，最終依然留效曼聯，但與出道初期的預想有點落差。

勞基梳爾在2015年歐聯重創，花了近一年才能回歸賽場。（資料圖片／Getty Images）

即使發展不似預期，不經不覺，勞基梳爾已在曼聯效力第9個年頭，是更衣室其中一名資歷最深的球員，同時見證紅魔鬼的高低起跌，梳爾的心似乎也是向着曼聯，早在2018年已曾經表忠：「我想留下，為曼聯而戰，同時證明自己的實力。」

梳爾曾被摩連奴狠批，一度有機會離開曼聯。（資料圖片／Getty Images）

坦赫格上任衝擊大

曼聯左閘出現過迪尼斯及班頓威廉斯等名字，似乎未能動搖梳爾的位置，直至坦赫格上任，他在荷甲引入馬拉西亞（Tyrell Malacia），直接為梳爾的位置帶來競爭。曼聯開季聯賽兩連敗，梳爾同樣是正選，坦赫格大刀闊斧換班，馬拉西亞擔任正選，梳爾被貶為後備，曼聯戰績隨即反彈，一口氣取得4連勝，似乎梳爾在紅魔的前途大勢已去。

翻查往績，坦赫格今季有個習慣，當慘敗予賓福特及曼城的一仗，坦帥在半場亦在左閘作調動，「曼市打吡」一仗反由梳爾取代馬拉西亞，至今一去無回頭，梳爾坐穩正選。

坦赫格上任，同時帶來馬拉西亞，梳爾的左閘位置終有競爭。（Getty Images）

有付出有回報 梳爾逐漸變信徒

何解坦帥有這個決定，勞基梳爾接受曼聯官方訪問時透露，與訓練有關，「如果你訓練表現不好，你便會失去正選，十分公平，令全隊上下也在平等的位置。若果沒有正選，原因就顯而易見，我需要在訓練更加努力，因為我知道領隊看在眼內。」

坦赫格訓練時一絲不苟，球員的表現同樣看在眼內。（資料圖片／Getty Images）

隊內競爭，用實力說話，口講不難，但當發現原來實際行為是另一套時，難免洩氣。勞基梳爾在曼聯打滾多年，經歷5任領隊（雲高爾﹑摩連奴﹑蘇斯克查﹑蘭歷克﹑坦赫格）調教，見盡百態，直言有些領隊不理會狀態，只會運用特定一批球員。今季接掌曼聯的坦赫格，一改舊風格，這舉動令梳爾知道努力是有回報，繼續努力保住正選。

坦赫格一視同仁的做法，未必人人中聽，梳爾卻十分推崇，慢慢成為坦帥的信徒，公開力撐對方，就像紀律問題，梳爾直言：「一間頂級球會就是這樣，不能每人像以前一樣為所欲為。」

梳爾漸漸成為坦赫格的信徒。（Getty Images）

坦帥梳爾惺惺相惜 齊助曼聯回正軌

關係是雙向的，坦赫格亦對梳爾的表現大感滿意，尤其是早前當馬天尼斯未歸隊時，坦帥未有派出哈利馬古尼或連迪路夫，而是以梳爾移入中路，夥拍華拉尼扼守中路，效果奇佳，兩仗皆保清白之身。

梳爾打中堅不是臨時拉佚，而是戰術需要，坦赫格曾解釋是因為梳爾是左腳球員，擔任左中堅較合理，並指：「梳爾與華拉尼在訓練時十分合拍。」坦帥更以優秀來形容梳爾的表現，再一次證明操練表現真的很重要。

勞基梳爾連續兩仗以中堅身亮相，曼聯同樣力保清白之身。（Getty Images）

勞基梳爾與曼聯的合約在今夏屆滿，球會可以啟動延長一年，看到梳爾這種表現，坦赫格早前承認將與他繼續合作，梳爾的努力沒有白費。

勞基梳爾在今季脫胎換骨，猶如重上高峰，坦赫格確實功不可沒，但若梳爾沒有付出努力的話，他或許在季初後就再沒有上陣機會，所以梳爾必須要多謝自己，曼聯重回正軌他也貢獻良多。

勞基梳爾踢得好，與曼聯的成績成正比。（Getty Images）

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英超第20輪賽程直播賽程。（01美術製圖）

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