英超｜白禮頓沒有杜沙特也不怕　3球淨勝利物浦　馬治梅開二度

白禮頓主帥迪施比事先聲明，主力杜沙特因態度問題而被抽起，在主場對利物浦一仗為不會上陣。縱然如此，對白禮頓卻未有太大影響，蘇利馬治下半場梅開二度，加上韋碧克錦上添花，3球淨勝利物浦。



杜沙特（Leandro Trossard）在白禮頓表現亮眼，早前傳出熱刺對他有意思。這名28歲的比利時國腳，早前對米杜士堡的足總盃賽事沒有上陣，主帥迪施比（Roberto De Zerbi）指杜沙特在訓練時私自離場而被雪藏。面對利物浦一仗，迪施比表示杜沙特不會上陣，並指對方態度有問題，若他有意爭奪位置的話，他需要與其他球員一樣付出。

白禮頓主帥迪施比指杜沙特態度有問題而被抽起。（Getty Images）

杜沙特今季貢獻7入球3助攻，是白禮頓的進攻核心，但這個世界沒有人是不可取替，白禮頓今仗以蘇利馬治（Solly March）配合三笘薰﹑拉爾拉拿及小將費格遜（Evan Ferguson）攻堅。

兩軍上半場互無紀錄，直至換邊初段，祖爾麥迪比後場失誤，白禮頓隨即反擊，三笘薰地波傳中，馬治近射破網，換邊僅60秒即建功。蘇利馬治其後接應費格遜的直線，在禁區內起腳再下一城，7分鐘梅開二度，利物浦短時間連失兩球。利物浦未有太大起色，馬治在末段送出助攻，後備入替的韋碧克巧妙地避過祖高美斯建功，結果白禮頓主場淨勝紅軍3球。

白禮頓以30分反壓利物浦，升上聯賽榜的第7位；利物浦則以2分緊隨其後。

蘇利馬治貢獻兩射一傳，助白禮頓淨勝利物浦。（路透社）

利物浦慘敗3球，主帥高普賽後向到場的紅軍球迷致歉，他直言今仗是十分差的一仗，「（發揮）差，非常差，白禮頓值得取勝，他們發揮遠比我們好，就像一隊有組織的球隊，對上一支沒有組織的球隊，我們今仗太鬆散，太易失掉控球權。」

利物浦主帥高普賽後向到場的球迷致歉。（路透社）

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