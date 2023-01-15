英超曼市打吡｜夏蘭特遭封鎖　須改變單一角色才能蛻變

曼城今周英超以1：2作客反負同市勁敵曼聯，可說是非戰之罪，畢竟被扳平的入球實有爭議之處。不過，球隊連敗兩仗、怪獸級前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）亦連續3場「食白果」，曼城主帥哥迪奧拿或許要調整一下戰術了。



文：胡蘇

睇世界盃資歷40年，做了體育傳媒超過20年；愛足球，也愛說足球的故事。



今季加盟的夏蘭特，甫於英超賽場出戰，已一鳴驚人，不斷打破入球紀錄，也一度連續10場均有進帳，更以21球高踞神射手榜首位置。這名挪威中鋒不單有身高優勢，速度快力量強，且埋門也具把握力，本身已具備成為世界級鋒將的條件，加上在曼城陣中不乏傳球能手，其中隊長奇雲迪布尼更經常傳出度身訂造般的助攻，完全地發揮夏蘭特身高腳長的特點，是以他攻破對手大門如探囊取物。

夏蘭特（右）步大力雄，後衛在單對單情況下，很難阻止他射門。（Getty Images）

不過，夏蘭特踏入2023年卻稍有阻滯，近3場賽事顆粒無收，其中兩仗更令球隊落敗而回。若說夏蘭特陷入低潮，或是其他球隊已找到箝制他的方法，實在言之尚早，但經過差不多半季後，各支球隊確實開始適應他的攻擊模式。

坦赫格兩個針對性部署

以今仗為例，曼聯領隊坦赫格寧願排出原踢左閘的勞基梳爾，配合華拉尼扼守中路，也不派遣哈利馬古尼、域陀連迪路夫等正宗中堅，看中的是梳爾有靈活性之餘，體格也強壯，有利纏擾夏蘭特。更重要的是，要封鎖夏蘭特不是跟他比身高、比速度，而是堵住給他攻門的傳球路線，所以坦赫格安排了費特緊盯着迪布尼。

夏蘭特連續3場未有入球，有一個短短的「入球荒」。（Getty Images）

在曼城的戰術體系中，夏蘭特毋須參與太多組織攻勢的工作，其主要任務就是在禁區附近待機，然後突入禁區伺機埋門，因此他觸球的一剎，通常就是他入球的瞬間；今仗他觸球僅19次，比後備入替的基亞利殊（23次）還要少。這是他今季一貫作風，他在聯賽場均傳送僅14.1次，跟他同樣司職中鋒的熱刺隊長哈利卡尼，卻有22.4次。

英超球隊的防守變化

當季初隊隊都未對夏蘭特的踢法理解透徹時，他在超多供應下，自然予取予攜；如今，各隊明白稍為退後防線，收窄中場與後衛的區間，再加上屯兵中場夾擊，便有機會令夏蘭特盡量少空間發揮；曼聯今仗便令夏蘭特僅射了兩次門，而且都無法命中目標。

曼城領隊哥迪奧拿（右）或許是時候微調一下夏蘭特的戰術位置。（Getty Images）

其實曼城的戰術最為人稱道之處，是各個球員的走位非常靈活，小區域的配合得宜，因此才能創造出更多的進攻機會；現在趁夏蘭特有個小小的「入球荒」，或許正是時候讓他正式投入球隊的系統——可以拉後拉邊，與其他隊友多些互動，而非一味只擔當入球終結者的角色。曼城下場英超面對熱刺，夏蘭特正好可在這方面的專家哈利卡尼身上偷師了。

英超第20輪直播賽程：