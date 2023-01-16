劍擊｜張家朗打出劍擊最高境界 勇挫世界冠軍締造最滿意一仗
撰文：李思詠
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張家朗在世界盃奪得男子個人花劍銅牌，連續兩年在巴黎站上頒獎台，但更寶貴是，他於8強擊敗東道主兼應屆世界冠軍拿霍特（Enzo Lefort），這是極為重要的一仗。
自11月於德國波恩開季，張家朗來到賽季第三站，重拾那種揮灑自如的本色，他自言在德國波恩和日本東京兩站，身心狀態皆未準備好，所以發揮平平，今站於巴黎終於找到感覺。
巴黎彷彿張家朗的福地，去年奪得人生首個世界盃分站冠軍，今年又勇闖4強摘下銅牌，當中8強對拿霍特，更是他最滿意的一仗。「跟Lefort對打是我非常享受的事，贏固然重要，但跟他打的感覺是……好像很自由奔放似的，大家可以在劍道上跑來跑去，我不太懂形容，但總之『好正』。」
拿霍特挾着應屆世界冠軍之姿於主場出戰，張家朗無懼對方優勢，全場與對方互有攻守，戰至12：12後他更以反攻連取3分奠勝。
以大勇姿態擊敗世界冠軍，全賴巴黎站前再次果斷「放假」，擱下花劍一陣子，只練體能，「接觸得太久真的會生厭，最重要是學會了解自己，不要擔心休息就等如練少了，休息一會再拿起花劍，反而有新鮮感」。
經過今站賽事，張家朗目前以123分世界排名第5，落後第4位的拿霍特9分，意大利劍手馬連尼則以199分高踞榜首。港隊下站賽事是2月的都靈大獎賽，他們將回港過農曆新年，下月再出發歐洲。
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張家朗在2022/23年度世界盃成績如何？
2022/23世界盃暫時打了3站，張家朗在德國64強出局、東京16強下馬，巴黎則勇奪季軍。
張家朗目前世界排名第幾？
經過世界盃巴黎站後，張家朗世界排名第5。