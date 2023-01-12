劍擊｜國際賽開季 花劍世界盃打頭陣 張家朗力爭衛冕巴黎站冠軍
劍擊國際賽季（成人賽）今日（12日）正式開鑼，花劍、重劍及佩劍三個劍種今個月均有賽事，打頭陣的是在法國舉行的花劍世界盃，去年在同一賽事首次奪得世界盃冠軍的張家朗，將會力爭衛冕。
以下為大家簡介賽程、賽制及港隊參賽名單。
2023年1月賽程及港隊參賽名單：
張家朗力爭衛冕世界盃巴黎站
1月賽事的焦點，無疑是張家朗能否衛冕花劍世界盃巴黎站，這位男花港將去年才在巴黎站奪得生涯首個世界盃分站冠軍。
不過，世界盃分站賽第一日會先上演外圍賽，張家朗（世界排名第5）和蔡俊彥（世界排名第9）均是世界前16名劍手，以種子資格直入次日的64強，因此他們會在13日才登場。久傷復出的張小倫和崔浩然等，則需要先出戰外圍賽。
國際賽分類
能用以計算排名積分的劍擊國際賽事，一如其他項目分為不同級數及種類，最高級別的當然是奧運會，緊接是每年一度的世界錦標賽，繼而是各洲際錦標賽，世界巡迴賽事有格蘭披治賽（只有個人賽）、世界盃分站賽（設個人賽及團體賽），還有較次級、積分最少的衛星賽。
世界排名計算（個人）
成年賽事的個人世界排名，計算以下賽事積分：世界盃、大獎賽（Grand Prix）和衛星賽中最佳5站成績，另外計算世界錦標賽、奧運會、洲際錦標賽分數。
排名在每個會計算排名積分的賽事後更新，劍手過去一季內成績最好的5站世界盃／格蘭披治賽／衛星賽，再加世界錦標賽或奧運，及洲際錦標賽的積分，用作計算排名。積分採取滾動制（Rolling System），今季賽事舉行後，便會取代上季同一賽事的積分。
積分系統：
第1名 32分
第2名 26分
第3及第4名 20分
第5至8名 14分
第9至16名 8分
第32至17名 4分
第33至64名 2分
第65至96名 1分
第97至128 0.5分
第129至256 0.25分
系數：
世界盃 1
大獎賽及洲際錦標賽 1.5
世界錦標賽 2.5
奧運會 3（奧運會第4名獲54分）
奧運積分周期
巴黎奧運明年便會舉行，要參加便要先透過不同途徑去取得資格。在劍擊項目要取得資格，主要是靠在2023年4月3日至2024年4月1日期間的國際賽事，爭取積分去取得較高的個人或隊制排名，憑此取得資格；若未能在這段「奧運積分周期」間憑排名獲得資格，2024年4月15至30日期間各洲份也會舉行資格賽，未獲資格的劍手也可憑此途徑獲得資格。