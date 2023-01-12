劍擊｜國際賽開季　花劍世界盃打頭陣　張家朗力爭衛冕巴黎站冠軍

劍擊國際賽季（成人賽）今日（12日）正式開鑼，花劍、重劍及佩劍三個劍種今個月均有賽事，打頭陣的是在法國舉行的花劍世界盃，去年在同一賽事首次奪得世界盃冠軍的張家朗，將會力爭衛冕。

以下為大家簡介賽程、賽制及港隊參賽名單。



2023年1月賽程及港隊參賽名單：

張家朗去年在男花世界盃巴黎站封王。（FIE）

張家朗力爭衛冕世界盃巴黎站

1月賽事的焦點，無疑是張家朗能否衛冕花劍世界盃巴黎站，這位男花港將去年才在巴黎站奪得生涯首個世界盃分站冠軍。

不過，世界盃分站賽第一日會先上演外圍賽，張家朗（世界排名第5）和蔡俊彥（世界排名第9）均是世界前16名劍手，以種子資格直入次日的64強，因此他們會在13日才登場。久傷復出的張小倫和崔浩然等，則需要先出戰外圍賽。

蔡俊彥同樣會以種子身份直入正賽。（資料圖片/鄭子峰攝）

國際賽分類

能用以計算排名積分的劍擊國際賽事，一如其他項目分為不同級數及種類，最高級別的當然是奧運會，緊接是每年一度的世界錦標賽，繼而是各洲際錦標賽，世界巡迴賽事有格蘭披治賽（只有個人賽）、世界盃分站賽（設個人賽及團體賽），還有較次級、積分最少的衛星賽。

何思朗會在佩劍格蘭披治賽登場。（資料圖片／鄭子峰攝）

世界排名計算（個人）

成年賽事的個人世界排名，計算以下賽事積分：世界盃、大獎賽（Grand Prix）和衛星賽中最佳5站成績，另外計算世界錦標賽、奧運會、洲際錦標賽分數。

排名在每個會計算排名積分的賽事後更新，劍手過去一季內成績最好的5站世界盃／格蘭披治賽／衛星賽，再加世界錦標賽或奧運，及洲際錦標賽的積分，用作計算排名。積分採取滾動制（Rolling System），今季賽事舉行後，便會取代上季同一賽事的積分。

積分系統：

第1名 32分

第2名 26分

第3及第4名 20分

第5至8名 14分

第9至16名 8分

第32至17名 4分

第33至64名 2分

第65至96名 1分

第97至128 0.5分

第129至256 0.25分



系數：

世界盃 1

大獎賽及洲際錦標賽 1.5

世界錦標賽 2.5

奧運會 3（奧運會第4名獲54分）



奧運積分周期

巴黎奧運明年便會舉行，要參加便要先透過不同途徑去取得資格。在劍擊項目要取得資格，主要是靠在2023年4月3日至2024年4月1日期間的國際賽事，爭取積分去取得較高的個人或隊制排名，憑此取得資格；若未能在這段「奧運積分周期」間憑排名獲得資格，2024年4月15至30日期間各洲份也會舉行資格賽，未獲資格的劍手也可憑此途徑獲得資格。