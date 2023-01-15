花劍世界盃巴黎站｜張家朗4強再度飲恨　不敵美國名將摘銅

花劍世界盃巴黎站本周末上演，港隊一共6男3女殺入今日（14日）的正賽，本文將為大家持續更新港將成績。



【01:40】張家朗與美國劍手陳海翔（Alexander Massialas）爭入決賽，二人在東京站曾經交手，當時張家朗以12：15不敵對手。戰情緊湊，即使張家朗一度拉開3分，其後被對手收復失地，結果以13：15再度飲恨，無緣衛冕巴黎站。

【00:45】張家朗與法國劍手﹑世界排名第4位的拿霍特（Enzo Lefort）對壘，現場不少觀眾為拿霍特打氣，不論勝負，每一分的打氣聲也此起彼落。法國隊與香港隊近年時常交流，所以兩人對對方打法亦熟路。

二人早段互有領先，當戰局拉鋸時，張家朗的簡單打法再度奏效，一度拉開4分優勢，戰情再度變得緊湊，二人打成12：12平手，張家朗連續兩劍反攻得分，以14：12進入第二節。張家朗被壓至劍道末端，再以一劍反攻奠勝，其後再度高舉手指慶祝，以15：12躋身4強。

【22:45】張家朗16強鬥匈牙利劍手杜沙（Daniel Dosa），兩人對上一次交手是2019年的都靈大獎賽，當時張家朗以15：10擊敗對方。這名世界排名第5的港將早段已拉開優勢，即使一度被對方收窄距離，家朗打法更直接，其後被對手力追，幸好頂住壓力，結果以15：14險勝，殺入8強。

【20:40】港隊男花3將同時出戰32強，張家朗面對意大利的Giulio Lombardi，開局不俗，連取4劍，其後力保勝局，以15：8再下一城，順利躋身16強。

蔡俊彥面對主場劍手Alexandre Ediri，首節已被對手拉開差距，曾經落後1：8，隨後收窄至6：10，惜力追無果，最終以11：15落敗。楊子加未能為吳諾弘復仇，以11：15不敵Gergo Szemes，無緣16強。

【20:10】符妤名（Sophia）挑戰2號種子﹑意大利劍手Alice Volpi，早段有個好開始，一度領先3：1，隨後對方發力，符妤名首節落後6：7，這名港將次節收復失地，曾經再取領先11：10，其後雙方繼續拉鋸，可惜符妤名最終以13：15憾負「二姐」。

【19:35】港隊女花成員緊接亮相，陳諾思（Daphne）則與意大利劍手Martina Favaretto交手，這名港隊小將初段打出氣勢，一口氣連取4分，這名21歲意大利劍手及時調整，收復失地，陳諾思首節末段曾落後4分，並以8：11進入第二節，結果以10：15遭逆轉，無緣次圈。

關渝澄鬥日本劍手東莉央，二人首度對碰，關渝澄首節先以3：6落後，其後一度被拉開5分，關渝澄力挽狂瀾，一度收窄至7：8，惟最終仍以8：15不敵對手。

【18:00】另一港將李逸朗挑戰埃及劍手﹑8號種子咸沙（Mohamed Hamza），二人實力有差距，結果以4：15落敗。

【17:10】4名港將緊接張家朗登場，10號種子蔡俊彥鬥比利時的Stef Van Campenhout，雖然初段落後，其後改變打法再反先，首節領先13：5，結果以15：6輕取對手；楊子加硬撼主場劍手Alexandre Sido，首節落後4：6，次節曾經被拉開差距，但他沉着應戰，最後追回13：13平手，最後一節連取兩劍，以15：13反勝對手，殺入32強。

崔浩然面對韓國劍手Im Cheolwoo，戰情同樣緊湊，雙方多次平手，可惜最終以11：15不敵對手，首圈止步。吳諾弘則以7：15不敵匈牙利劍手。

巴黎站世界盃直播連結

楊子加沉着應戰反勝法國主場劍手，躋身次圈。（資料圖片／趙子晉攝）

【16:40】被列為5號種子﹑力爭衛冕的張家朗，首圈鬥德國劍手Paul Luca Faul，今仗節奏明快，不消一節便擊敗對手。張家朗初段曾經稍為落後，但他很快找回節奏，再拉開比分，結果以15：9輕取對手晉級。

花劍世界盃巴黎站｜港隊4將過關 偕張家朗蔡俊彥爭標附直播連結

2023年1月賽程及港隊參賽名單：

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