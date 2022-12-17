劍擊｜張家朗與法國隊集訓獲益良多　12月底再赴歐洲備戰巴黎奧運

張家朗上周在世界盃東京站16強止步，同時意味男子花劍隊已完成2022年最後一個賽事。

法國隊近日來港與男花隊集訓，張家朗坦言在交流中除學到新技術外，還有訓練心態。



張家朗早前獲香港理工大學頒授榮譽博士學位，周六（17日）獲邀到校園與學生交流。大會在台上重播張他於東京奧運奪金一刻，他坦言仍有點難以置信，「但要慢慢相信」。

林大輝中學師弟到場參加張家朗分享會。（葉詩敏攝）

張家朗到理大校園分享。（葉詩敏攝）

2021年在東京奧運奪得個人賽金牌，同年更登上亞洲冠軍、世界第一；今年7月張家朗亦奪得其個人、也是香港男子劍擊首面世錦賽銅牌，創下歷史。惟他年末受到傷病困擾，新賽季仍有待踏上頒獎台，幸他在兩站世界盃中，漸漸重拾信心和手感。

張家朗在台上重談東京奧運奪金感受，坦言仍難以相信。（葉詩敏攝）

張家朗吸引市民入場參與分享會。（葉詩敏攝）

完成世界盃東京站後，法國隊近日來港與港隊交流和訓練，隨隊劍手包括世錦賽冠軍拿霍特（Enzo Lefort）。張家朗表示很高興法國隊到體院一起訓練，學習到新技術和訓練心態，帶來新衝擊。「外國要求不是大量訓練，而是訓練質素。我們以前由5日到集中練3日，要重視休息時間。」

張家朗喜與法國隊在香港一起訓練。（葉詩敏攝）

張家朗笑言不會擔心與國際賽對手集訓「沒有秘密」，「其實YouTube都有很多（訓練）影片，劍擊比賽重要是心態同臨場發揮。」

巴黎奧運積分周期將在2023年4月展開，張家朗透露花劍隊在12月底將再赴法國集訓兩個月，準備明年在歐洲的一連串比賽，力爭巴黎奧運資格。