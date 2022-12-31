《01體育》2022年十大話題人物　C朗大熱奪榜首　張家朗美斯入榜

一年容易又年尾，即將踏入新一年前夕，《01體育》回顧2022，以今年稿量為單位，揀選今年十大人物。



第一位：C朗（本年總稿量：336）

C朗的2022年充滿起跌，女友佐真娜今年4月誕下龍鳳胎，可惜男嬰不幸離世。經歷喪子之痛的C朗，隨後的「雙紅會」同樣缺陣，而利物浦球迷在晏菲路紛紛報以掌聲，向C朗致意。

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C朗在曼聯生涯同樣起起伏伏，先後與蘭歷克及坦赫格兩名主帥共事，其後在夏天屢度傳出離隊消息，但他依然留在奧脫福。C朗在新球季表現明顯下滑，更加被坦赫格貶為後備，多次傳出C朗不滿的謠言。對熱刺一仗，坦赫格在補時階段派C朗落場，他拒絕然後逕自離場，其後被曼聯懲罰停賽一場，他與曼聯之間的裂縫漸大。

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C朗拿度沒有等到完場，補時階段前逕自返回更衣室，隨後被曼聯處罰。（Twitter截圖）

當世界盃開鑼前夕，C朗突然流出與名嘴摩根（Piers Morgan）的訪問，他怒轟曼聯的各方面，包括主帥坦赫格及球隊的設施等，直言回歸曼聯是「被背叛」。訪問一出即引起軒然大波，最終在世界盃期間公平與曼聯達成解約共識。

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葡萄牙球王C朗拿度震撼全球的訪問，最終與曼聯分手收場。（截圖）

葡萄牙在世界盃16強的一仗，C朗竟然坐在後備，國家隊竟然清風送爽地大炒瑞士6：1過關，風頭隨即被小將干卡路蓋過，不禁相信C朗的時代是否已經過去。即使來到除夕，C朗宣布正式加盟沙特球會艾納斯，以行動證明自己才是話題王。

C朗拿度年屆37歲，雖然在球場上明顯不復當年勇，入球也沒有當年的多，但他在場外製造話題的能力，與以往比有過之而無不及，故此他的稿量達363條，接近平均每日都有C朗稿，當之無愧地冠絕所有體壇人物。

來到除夕，C朗公布加盟沙特的艾納斯。（Instagram截圖）

第二位：美斯（本年總稿量：163）

在《01體育》而言，2022年的美斯似乎在年尾才發力。這名阿根廷球王早已明言，今屆世界盃大有機會是他的最後探戈，外界將注意力落在他身上，究竟他能否帶領阿根廷登上頂峰。

即使阿根廷首場爆冷不敵沙特阿拉伯，其後在美斯領軍下，加上一眾隊友為他而戰，表現漸入佳境，最後過完一關又一關，結果大團圓結局，美斯捧走大力神盃。關於美斯與世界盃的報道，多達110條，佔全年逾六成的稿量。

美斯，多謝你教我們永不放棄！（路透社）

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第三位：祖高域（本年總稿量：115）

若果以歌手比喻祖高域（Novak Djokovic），那麼他近年的「主打歌」就只得一首——疫情。堅持不打疫苗的祖高域，每當臨近大滿貫，就會有一堆關於他能否入境參賽的報道，正如今年初的澳網，他強行乘機赴澳，即使順利抵達當地，但遲遲未獲批入境，在「大龍鳳」過後，最終依然被遞解出境。

經歷入境風波後，因世界各地逐漸開關，祖高域來年也可再度入境澳洲參賽。

關於今年的祖高域，更多人注視他有否打疫苗及能否入境澳洲。（資料圖片／Getty Images）

第四位：坦赫格（本年總稿量：114）

有曼聯，就有新聞，紅魔鬼本身就是一個巨大的話題，所有關於紅魔的人物也難免有加乘，今年兩位主帥蘭歷克及坦赫格也有不少曝光率。

坦赫格頭兩場英超領軍即吞敗，其後又遇上C朗「扭計」，問題天天都多，坦帥當然有不少東西處理，幸好如今戰績逐漸回穩，更有力爭逐前四。

坦赫格上任曼聯主帥後，問題天天都多。（資料圖片／Getty Images）

第五位：張家朗（本年總稿量：105）

說到今年的話題人物，又點少得「香港劍神」張家朗。自從張家朗在東京奧運奪金後，他每次比賽也成為港人焦點，而他全年105篇報道，更冠絕香港運動員。

張家朗在今年初有個好開始，在巴黎站世界盃封王，隨後更登上「世一」，今夏的世錦賽8強再展驚天逆轉，摘銅而回。劍道以外，張家朗同樣收穫豐富，勇奪十大傑青﹑傑出運動員星中之星，並入讀浸會大學開展大學生涯。

張家朗是唯一上榜的香港運動員。（資料圖片／趙子晉攝）

第六位：麥巴比（本年總稿量：101）

經過卡塔爾世界盃後，除了為麥巴比帶來一個亞軍及金靴獎外，更奠定他新一代球王的地位。今屆賽事多次出現被對手圍困的畫面，但依然難不到麥巴比。與美斯一樣，同樣受世界盃熱潮的帶動，過半的稿量來自世界盃的一個月。

麥巴比即使失落世界盃，但依然展露他強大的實力。（Getty Images）

第七位：高普（本年總稿量：92）

由高普領軍的利物浦，近年成績突出，是各大賽事最後階段的常客，上季在歐聯﹑足總盃及聯賽盃決賽，並與曼城在英超鬥到最後。賽事多，高普的曝光率當然多。

第八位：夏蘭特（本年總稿量：79）

「挪威神鋒」艾寧夏蘭特今夏由多蒙特轉投曼城，初登英超，外界曾揣測這名挪威前鋒能否繼續高效，結果他以表現說話，僅上陣14場即轟入20球。若果他有份參與世界盃的話，他將進佔更高的位置。

夏蘭特登陸英超後，彷彿與入球劃上等號。（Getty Images）

第九位：拿度（本年總稿量：77）

祖高域後，話題人物十人出現另一網球手——拿度。年屆36歲的「泥地王」，今年出戰擅長的法網，決賽面對「前學生」魯迪，最終順利封王，史上第14度稱霸法網。拿度的封王過程並不輕鬆，以注射麻醉藥的方法強行出戰，賽後更要撐拐杖。

拿度今年另一個印象最深的畫面，必定是利華盃與「老對手」費達拿合作雙打，在對方最後一舞分享球場，賽後更加哭成淚人，令人動容。

拿度與費達拿兩大天王合體打雙打，絕對是網球迷夢寐以求的一幕。（資料圖片／Getty Images）

第十位：孫興慜（本年總稿量：76）

韓國球星孫興慜取得《01體育》話題人物十人的最後一席，這名效力熱刺的翼鋒，上季奪得英超神射手，成為亞洲首人，同時獲韓國總統及各界名人祝賀。孫興慜在世界盃開鑼前受傷，幸好趕及復出，戴上「鬼面罩」領軍，結果「太極虎」在世界盃躋身16強。