英超小結｜阿仙奴曼聯士氣如虹正面交鋒　利物浦車路士鬥頹下硬碰

英超兩場重頭戲，不約而同是打吡戰，曼聯憑般奴費南迪斯的爭議入球追平，再以2：1反勝曼城，各大賽事9連勝；至於北倫敦打吡方面，阿仙奴兩球淨勝熱刺，穩坐榜首，與次席曼城拉開8分距離，「藍月亮」主帥哥迪奧拿賽後更直言「放棄治療」。

香港時間大年初一深夜，將會是榜首大戰，由阿仙奴主場鬥曼聯，是兵工廠今季爭標的關鍵一仗。



拉舒福特與般奴各建一功，成為曼聯反勝曼城功臣。（Getty Images）

曼聯9連勝 坦赫格：1月說爭標是荒謬

周六晚上演的「曼市打吡」，兩軍合演既精彩又話題十足一戰，般奴費南迪斯追平一球充滿爭議，越位與否眾說紛紜，但無論外界如何爭辨，球證艾治維認為入球有效，當曼城球員仍在深思之際，拉舒福特已找到反勝一球。

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不經不覺，曼聯各大賽事9連勝﹑世界盃後未嘗一敗，落後次席曼城僅1分。即使距離榜首的兵工廠9分，但聯賽只完成半程，還有19場聯賽（註：曼聯只踢了18場，尚有20場可追），談爭標都絕非毫無機會。

曼聯中堅華拉尼在打吡戰後坦言，一切皆有可能，「所有事情也有可能，球隊現時的狀態火熱。爭標是個艱難又漫長的旅程，就像每一場也是歐聯一樣，我們會一場一場踢。」相反，曼聯主帥坦赫格則避談爭標的可能性，「在一月說爭標是荒謬，賽季還有很多賽事，而且有一大段距離要收窄。」

哥迪奧拿領軍的曼城，在聯賽榜被阿仙奴拉開至8分。（Getty Images）

曼城近況甚頹 哥帥：「我不在意英超或聯賽盃」

在曼市另一端，曼城的情況截然不同。近5輪英超，曼城僅錄得2勝1和2負，加上早前爆冷不敵修咸頓緣盡聯賽盃，主帥哥迪奧拿賽後再爆金句：「我不在意是英超抑或聯賽盃，這些獎盃我們也贏過。輸波不是重點，問題是我們的表現，我們需要保持應有的水平。」

哥帥這番言論，不禁令人惹來「放棄治療」的疑雲，有一種「英超﹑聯賽盃都贏過，畀你哋贏吓啦」的感覺。他2016年帶領曼城至今，早已贏盡英格蘭本土各大錦標，唯獨歐聯冠軍仍是只差一步，他在球隊的KPI（關鍵績效指標）優先順序肯定是歐聯。

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北倫敦打吡阿仙奴贏得輕鬆，領隊阿迪達開心到跳起。（Getty Images）

阿仙奴擴大優勢 下場對曼聯為爭標關鍵

阿仙奴作客熱刺的北倫敦打吡，洛里斯一記烏龍球，加上奧迪加特的遠射，兵工廠兩球淨勝死敵，進一步鞏固榜首優勢。英格蘭名宿連尼加（Gary Lineker）透過社交網站表態，預言阿仙奴今季將贏得英超冠軍。

香港時間農曆大年初一深夜鬥曼聯，將會是兵工廠爭標關鍵一戰，除了是「6分波」外，若果曼聯周中擊敗水晶宮，再贏阿仙奴的話，即使多踢一場，雙方差距將收窄至3分，直接向兵工廠施壓。不過，若阿仙奴取勝的話，就算紅魔鬼周中贏波，雙方的差距維持9分並踢多一場，爭標更添難度。

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英超聯賽榜。

利物浦離前四愈來愈遠 下輪硬撼車路士

英超前列競爭，不止是阿仙奴、曼城和曼聯的事，紐卡素周日1：0小勝富咸全取3分，以得失球差壓過曼聯排第三。即使多踢一場，他們上半季表現相當穩定，加上養傷多時的紀錄收購伊沙克已復出並取得士哥，絕對是前四有力競爭者。富咸即使落敗，仍以31分排第6位，白禮頓擊敗利物浦後升上第7。

利物浦繼上輪作客1：3不敵賓福特，今輪作客白禮頓再被0：3血洗，進一步由第7跌至第9，前四歐聯資格席位變得愈來愈遙遠。車路士1：0小勝水晶宮總算止一止血，但只續排第10。這兩支「頹鬥頹」的失色勁旅，周六早場晏菲路相遇，激戰可期。利物浦荷蘭新兵加普（Cody Gakpo）對白禮頓一仗正選上陣無功而還，車路士剛以1億歐元收購烏克蘭翼鋒梅迪歷（Mykhailo Mudryk），這兩個冬窗重磅收購勢將同場比拼，一決高下。

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英超第21輪直播賽程。（01美術製圖）

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