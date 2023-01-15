轉會｜車路士1億歐元截劫阿仙奴頭號目標　未官宣先興奮大肆宣傳

薩克達的烏克蘭翼鋒梅迪歷（Mykhailo Mudryk）在歐聯的表現吸引多間豪門搶購，在盛傳會加盟阿仙奴後，最終卻是車路士豪花1億歐元購得心頭好，雖然還未「官宣」，但車路士已急不及待不斷在社交媒體發文，連Instagram的球會介紹欄也放上梅迪歷的帳戶連結。

到底是什麼令車路士在成功「截劫」對手收購後如此興奮？薩克達前主帥盧錫斯古（Mircea Lucescu）一句評語，引來球迷熱議。



在意大利名記、人稱「轉會專家」的羅曼奴報道車路士代表已抵達波蘭，並向薩克達出價1億歐元「騎劫」梅迪歷後，薩克達在香港時間周日凌晨宣布，球會主席Rinat Akhmetov曾與車路士班主之一的Behdad Eghbali，就梅迪歷轉會車路士商討，並寫道：「雙方已十分接近達成共識。」

車路士隨即在Twitter轉發了這則消息，並在Instagram連發兩則帖文，均是梅迪歷穿薩克達球衣的照片及影片，先是叫人留言支持這位「未來新援」，然後又呼籲球迷追踪梅迪歷的IG，甚至連球會IG的檔案欄都加入了梅迪歷IG的連結，球員還未正式加盟已急於宣傳，頗為罕見。

到底梅迪歷是什麼來頭，令球員還未正式加盟，車路士已如此大肆宣傳？

車路士連IG檔案也加入了梅迪歷的連結。

22歲的梅迪歷來自薩克達，大受矚目的主因是他在今季歐聯大放異彩，6場分組賽交出3個入球、兩次助攻，也表現出優秀的速度、腳法、視野和侵略性，引起豪門球隊的注意。梅迪歷在烏克蘭超聯上陣12場也交出了7個入球及6次助攻。

這樣的表現引來了阿仙奴的興趣，這支目前位居英超榜首的北倫敦球隊，主帥阿迪達一早將他視為翼鋒位置的收購首選，然而薩克達要求極高，英國《衛報》指薩克達對於各項附加條款及付款條文「企硬」，阿仙奴三度出價，最後一次盛傳達到8000萬英鎊（約9000萬歐元），其實與車路士的價錢相去不遠。

梅迪歷在歐聯表現突出，惹人注目。（Getty Images）

不過《The Athletic》報道指，車路士的優勝之處是開出7年或以上合約，「首期」達到7000萬歐元，高於阿仙奴的6000萬歐元首期，另加3000萬歐元是附帶條款，對於球員和球會而言或更吸引；羅曼奴則透露，車路士主帥樸達數日前曾透過電話向梅迪歷講解自己在車路士的計劃，希望能打動本來一心投向阿仙奴懷抱的他。梅迪歷最終也改變心意，並已抵達倫敦，準備作體測。

不過薩克達前主帥盧錫斯古的評語，就令球迷大呼誇張，現在執教基輔戴拿模的盧錫斯古稱：「梅迪歷是麥巴比的複製品，能看到他在更高舞台表現是好事，他的質素和視野是無可置疑的。」

梅迪歷備受期待。（Getty Images）

然而無論從成就或數據，麥巴比在22歲之時早已是世界盃冠軍、也已贏得法甲冠軍4次，當時他在球會上陣249場已攻入168球，在國家隊53場入24球，總入球數達192球，較同齡的美斯更多。

而22歲的梅迪歷，至今上陣49場球會賽事只入過12球，2022年開始入選國家隊後上陣8場未曾有進帳，即使在今季歐聯有好表現、也展現出優厚潛質，似乎暫時難以跟在各大賽事都交出表現的麥巴比相比。