英國首富收購曼聯｜拉傑夫弟弟舉足輕重　了解英力士足球業務方向

英國首富拉傑夫（Jim Ratcliffe）的英力士集團（Ineos）正式宣布，有意從美國格拉沙家族手上收購曼聯。若果曼聯易手，對球隊的未來發展有什麼影響？拉傑夫會是一位怎樣的班主？他會是英國版的艾巴莫域治，還是格拉沙二世？



英國首富拉傑夫是大曼徹斯特人，自小就是曼聯球迷。首先，拉傑夫今次並非以私人名義收購曼聯，而是透過他旗下集團英力士進行收購，事成的話，曼聯料會成為英力士下體育業務中的重要板塊。英力士是目前首間公開提出收購曼聯的財團，但當然離收購成功「十劃都未有一撇」，既要滿足格拉沙的要求，又要面對潛在其他中東財團的競爭。

根據英力士官網，他們旗下有3間球會。（網上截圖）

英力士在發展體育業務有豐富經驗，涉足多個項目，他們是F1平治車隊的其中一名重要股東，他們擁有前身為天空車隊的英力士單車隊，以及參與美洲盃帆船賽的英力士船隊。他們還有跟「跑神」傑祖基、新西蘭欖球隊合作。

英力士在2017年11月進入足球項目，收購了瑞士球會洛桑。不過，在首個球季，洛桑在瑞士超聯以包尾降班，到19/20球季贏得瑞士甲冠軍，得以重返超聯。然而，在21/22球季，洛桑又包尾降班，就像瑞士的升降機。

拉傑夫在2019年收購了尼斯。（Twitter）

拉傑夫曾經說過：「我們在洛桑犯了一些錯誤，但我們學得很快。這些錯誤已被糾正，我們已經看到帶來的好處。」英力士至少是一間明白營運歐洲球隊以及其困難的集團，從錯誤中學習。

接着，要介紹一位重要人物，他很可能是曼聯未來的話事人。他是拉傑夫的弟弟卜拉傑夫（Bob Ratcliffe）。卜拉傑夫是英力士集團足球事務的行政總裁，近幾年主管足球發展，經營洛桑外，還在2019年收購法甲球會尼斯。目前，英力士下有3間球會，分別是長期在法甲中上游有力參與歐霸盃的尼斯、在瑞士超與瑞士甲上上落落的洛桑以及科特迪瓦的Racing Club Abidjan，各自的規模、水平及特點也不同。

拉傑夫（左）的弟弟卜拉傑夫（右）是足球業務的掌舵人。（Twitter）

卜拉傑夫以前曾表示，想以尼斯為金字塔的頂部，收購第三間歐洲球會，既可讓尼斯的年輕球員多一個外借發揮的舞台，亦加強招募網絡，簽入更多有天賦的年輕球員。不過，如果收購到曼聯，曼聯自然會變成英力士足球業餘的金字塔頂，尼斯變成在曼聯之下。

在同一集團之下，曼聯可以跟尼斯、洛桑以至Racing Club Abidjan共享球探網絡，有助曼聯在法國、瑞士及非洲發掘有潛力的新星。尼斯與洛桑跟曼聯在實力上有不同差距，適合不同實力的曼聯小將外借，尋找實戰鍛鍊的機會。

卜拉傑夫主理尼斯及洛桑兩間球會的營運。（Twitter）

卜拉傑夫在2020年底曾說：「我們從洛桑的經驗中學到耐性，在體育運動尤其足球世界入面特別重要。英力士不是一間很易陷入恐慌的公司，永遠不會。」

從卜拉傑夫近幾年營運尼斯及洛桑來看，英力士絕非艾巴莫域治那種瘋狂投入資金而不計回報的班主，他們主張要每間球會自給自足。卜拉傑夫曾說過：「足球與其他體育項目不同，當你入主一間球會，會視之為一盤自給自足的生意，不同於單車或帆船，那是以贊助為基礎的體育項目。」

拉傑夫（左）及卜拉傑夫（右）入主尼斯時，時任主帥是韋拉。（Twitter）

雖然曼聯盈利能力很強，但如果卜拉傑夫維持這個原則，相信曼聯未來在轉會市場不會像巴黎聖日耳門、曼城以至車路士般豪爽。

卜拉傑夫也有一套足球理念，希望英力士旗下的球隊都要踢風格接近的進攻球員。他說：「這是很重要的，在英超，我喜歡看曼城多於利物浦，但我不會這樣說的，因為我來自曼徹斯特。英力士球員要為球隊努力工作，我們會追蹤有這些特徵的球員。踢具吸引力的足球很重要，你看得到獨特的地方。」

在最近的曼市打吡戰，拉舒福特與般奴各建一功，成為曼聯的反勝功臣。（Getty Images）

這套想法與曼聯目前的風格一致，自摩連奴離任後，曼聯開始堅持進攻足球的路，足球總監梅圖上任初期也表明過他喜歡進攻足球。

英力士是一個多產業的商業王國，曼聯或會獲益。幾年前尼斯成為英力士一分子後，在護養草地方面得到母公司支持。在2020年，英力士派了一位草地專家到尼斯，幫助他們重新鋪設及護養草地，並成為首間採用半人工半天然混合草地的法國球會。英力士亦幫助尼斯採取更有效率的球場灌溉系統，節省30%用水。

在英力士的工業業務中，很多製成品及技術都跟足球有關，例如人造草、觀察席座椅、龍門網、足球、波砵、波衫以至球證用的噴霧，說不定有一些方面可以幫到曼聯進步。