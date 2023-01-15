英超曼市打吡｜曼聯扳平入球遭名宿怒批越位　前球證點出球例關鍵

曼聯對曼城一戰中，「紅魔鬼」在落後一球下先追和、再以2：1反勝，然而，由般奴費南迪斯射入扳平的一球卻惹來莫大爭議，不少球迷、名宿和媒體都認為拉舒福特在過程中越位，然而入球經VAR審視後卻獲判有效。

到底球例中，身處越位位置的球員怎樣才會被罰？英超前球證科爾亦發表了看法，點出當中關鍵字眼，認為判決無問題。



在曼聯扳平成1：1的入球中，卡斯米路在中場線附近右路向前傳球一刻，拉舒福特已處於越位位置，雖然過程中他沒有觸球，但一直與皮球距離極近，到最後一刻才「讓路」予般奴費南迪斯起腳射入。VAR當時曾檢視入球，最終判入球有效。

賽後，除了曼城將帥之外，不少媒體與名宿都紛紛指入球應是越位，當中車路士名宿施治就在Twitter發文嘲諷：「曼聯的第一個入球證明了，制訂球例的人根本不了解足球。」

根據2022/23球季的《國際足協球例》（以IFAB授權翻譯之中文版本為準）第11章《越位》，當中明例「越位犯規」的條件：「若在隊友踢球或觸球時，身處越位位置的球員只會在有積極參與比賽時才會被判越位犯規」。而何謂「積極參與比賽」？球例點出兩大情況，一是「接應或接觸由其隊友踢出或觸及的傳球」，第二則是沒有觸球，但「干擾對方球員」。

就「干擾對方球員」，球例列出4個可能導致判罰的條件：

- 明顯阻礙對方球員的視線而導致對方球員不能玩球，或

- 與對方球員爭奪皮球或

- 明顯於近距離試圖參與玩球，而此舉動明顯影響對方球員，或

- 作出明確動作，而此舉動明顯影響對方球員參與玩球的能力

到底拉舒福特（左）在般奴費南迪斯入球的過程中，影響有幾大？（Getty Images）

拉舒福特當時身處越位位置，但的確沒有觸球，因此沒有觸犯「接應或接觸由其隊友踢出或觸及的傳球」，至於有沒有「干擾對方球員」，則是惹來最大爭議的部份，畢竟他一直近距離追着皮球，似乎有意圖觸球、甚至有阻擋曼城球員之嫌，有否影響曼城後衛的判斷及走位，實在難以定論。

然而，英超前球證科爾（Chris Foy）在其《每日郵報》的專欄表示，自己認為入球有效，他指出：「（主裁判）艾特維與旁證認為拉舒福特沒有觸球、也沒有影響到曼城球員，VAR也檢查過片段，他也認為場上的裁判沒有犯下明顯誤判。」

科爾曾在英超執法。（Getty Images）

他最後點出關鍵：「當然，一切是主觀的。但如我所說，這入球沒有不成立的原因。」

「主觀」亦是《國際足協球例》中一大關鍵字，《球例精神及哲理》一章中列明，儘管足球球例相對其他大部份團隊運動算簡單易明，「然而，大部份情況的看法都是主觀的，加上賽事執法人員身為人，無可避免會做出錯誤判決或引起爭議和討論。對部份人仕而言，討論亦是球賽的樂趣和吸引力。」今次事件，也毋庸置疑惹起了「爭議和討論」。