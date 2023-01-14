曼聯借用般尼中鋒韋格賀斯　了解1.97米「逼搶怪物」七件事｜轉會

曼聯宣布從般尼借用荷蘭中鋒韋格賀斯（Wout Weghorst）至今年6月，但他未能趕及周六對曼城的曼市打吡候命。30歲的韋格賀斯今季本身被外借到比錫達斯，英國《天空體育》報道，曼聯向般尼支付了260萬鎊借用費，而般尼就向比錫達斯付了250萬鎊提早解約金。



韋格賀斯今季被外借到比錫達斯期間，18次上陣攻入9球，並有4次助攻。他在荷蘭、德國、英格蘭及土耳其球壇打滾過，共414次球會上陣，射入172球。

他為荷蘭國家隊19次國際賽披甲，攻入5球，包括在去年世界盃射入兩球。根據國際足協在世界盃的數據，韋格賀斯身高1.97米。

（一）家族生意開油站

韋格賀斯在荷蘭接近德國邊境的城鎮Borne出世，出生於Borne其中一個最富裕的家庭，他在家中四兄弟排名第3。韋格賀斯的家族是當地的「能源大亨」，其曾祖父在1931年成立AVIA Weghorst，最初的業務是天然氣貿易及採礦，如今這間家族企業主要經營油站，在2021年，他們在荷蘭國內擁有超過130個油站。隨電動汽車興起，AVIA Weghorst亦有經營充電站。

韋格賀斯的家族在荷蘭開設連鎖油站。（網上圖片）

（二）前途曾令父母擔心

韋格賀斯四兄弟中，大哥做了飛機師，二哥做了建築師，四弟則投身家族企業當中，只有韋格賀斯的前途最令父母憂心。雖然韋格賀斯表明當職業球員的志願，但他絕非那種小時天才橫溢的球員，年少時未有被大球會的球探相中，在本地一支業餘球隊叫NEO成長。父母希望他放棄足球夢，向其他目標進發，但球技不算出眾的韋格賀斯仍對足球充滿熱情。

（三）擁商業體育雙學位

父母准許韋格賀斯追夢，但要求他讀好書，裝備好自己。韋格賀斯亦滿足父母的要求，先讀了一個工商管理學位，後來再讀多一個體育管理與創業。儘管韋格賀斯學業成績好，但他一直只視讀書為Plan B，足球永遠都是優先的。

（四）「荷蘭占美華迪」

體育媒體《The Athletic》在3年前撰文，介紹當年效力禾夫斯堡的韋格賀斯為「荷蘭占美華迪」。韋格賀斯並非荷蘭頂尖青訓營出身，在業餘隊NEO踢了多年，在2010年，19歲的韋格賀斯轉到荷丁的球會DETO。首季，他入了十幾個入球，獲得荷華高斯的試腳機會，但未被取錄。之後，韋格賀斯轉到威廉二世的U21梯隊，但未能躋身上一隊。短暫效力後，他轉到荷乙的安曼。

韋格賀斯成名後，憶述少年時的足球路，曾感嘆：「無數的好心人勸過我放棄足球。他們告訴我『忘記足球吧，你不夠優秀』！」最後，韋格賀斯能夠在安曼站穩陣腳，在2014年轉投荷華高斯踢荷甲。在2016年，他更上一層樓踢勁旅阿爾克馬爾，到2018年出國踢禾夫斯堡。至2022年，他加盟英超的般尼。由業務、丁組出身，韋格賀斯如今成為曼聯球員。

效力阿爾克馬爾時的韋格賀斯。（Getty Images）

（五）曾令曼聯英超失分

上季般尼主場對曼聯，韋格賀斯拍住積洛迪古斯攻堅。曼聯那場由保羅普巴在18分鐘開紀錄，半場領先1：0。在下半場初段，韋格賀斯幫助般尼追平，當時球隊前場組織，韋格賀斯擺脫了哈利馬古尼，現身要波。他控球在腳，引來馬古尼及麥湯米尼的夾擊，再吸引華拉尼的注意，此時他放斜傳予無人看管的積洛迪古斯推入禁區射入，最後般尼靠這個入球逼和蘭歷克帶領的曼聯1：1。

韋格賀斯是一位十分勤力的前場球員。（Getty Images）

（六）「逼搶怪物」

在2022年4月，《The Athletic》給韋格賀斯一個新外號叫「逼搶怪物」。韋格賀斯效力般尼幾個月，其無球跑動及效率引起媒體的關注。據《天空體育》的數據，他是上季英超平均每90分鐘壓逼次數最多的球員，有48.7次。此外，他上季英超平均每90分鐘跑動距離有10.69公里，在上陣時間多於680分鐘的球員中排第24位。

韋格賀斯擁有天生的身材優勢，在死球及高波中很具威脅，但他不會企死在最前，他在無球在腳時會逼搶，也會主動墮後要波，協助球隊組織。不過，韋格賀斯在般尼半季的入球率並不高，20場英超上陣，25次埋門9次中目標，攻入2球，另外他有3次助攻。

韋格賀斯是上季英超平均每90分鐘壓逼對手次數最多的球員。（《天空體育》圖片）

（七）世界盃秘密武器

韋格賀斯有份入選去年的世界盃荷蘭大軍，他並非正選前鋒，但是球隊的重要奇兵。在8強荷蘭對阿根廷落後0：2時，韋格賀斯在78分鐘被換入場，以高空轟炸阿根廷後防，他入替僅5分鐘就收效。在83分鐘，貝侯斯右路傳中，韋格賀斯無人看管，一頂入網，荷蘭追至1：2。

在補時快將完結之時，荷蘭在禁區頂博到罰球，極可能是那場8強的最後一擊。貝侯斯會直射，還是斬入禁區？出乎意料之外，這次荷蘭的罰球戰術很有心思，賽前肯定有練過，殺阿根廷一個措手不及。古普美拿斯傳地波入禁區內的人叢當中，韋格賀斯力壓安素費南迪斯轉身射入，追成2：2平手。荷蘭在法定時間只有2次中目標的埋門，就是韋格賀斯的2個入球。可惜，荷蘭最終互射12碼出局。