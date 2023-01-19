英超｜卡斯米路攔截領黃無緣鬥阿仙奴　坦赫格信心不動搖

曼聯連勝走勢告一段落，領先一球下被奧利斯的妙絕罰球追平，最終與水晶宮打成1：1平手，大年初一惡鬥阿仙奴前失分。紅魔鬼中場大將卡斯米路一次攔截，令這名巴西國腳在下輪停賽。



曼聯氣勢如虹，挾9連勝之勢作客水晶宮，長人中鋒韋格賀斯（Wout Weghorst）首度披甲。紅魔鬼由般奴費南迪斯接應基斯甸艾歷臣的傳送，禁區內一控一射破網，43分鐘先開紀錄。曼聯遲遲未能再添紀錄，迪基亞今仗屢救險球，但未能守到尾，水晶宮的米高奧利斯（Michael Olise）罰球妙射破網，水晶宮在補時階段追成1：1平手，結果雙方各得一分。

曼聯的連勝紀錄告終，錯過升上次席的機會，以39分暫列聯賽榜第3位，多踢一場下追至與曼城同分，距離榜首阿仙奴8分。

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韋格賀斯首度代表曼聯出戰，但球隊未能全取3分。（路透社）

卡斯米路領黃下仗要停賽 坦赫格未驚過

曼聯在大戰前，未能收窄與阿仙奴的差距外，更痛失一名大將。曼聯下半場中後段一次失控球權，韋費特沙夏嘗試推進時，卡斯米路遲了落腳攔截，球證鍾斯毫不猶疑出示黃牌，累積今季第5面黃牌，周日（22日）鬥阿仙奴一仗將被罰停賽。

卡斯米路落腳踢跌韋費特沙夏。（路透社）

大戰在即，曼聯主帥坦赫格未有特意收起卡斯米路，他賽後如此解釋，「在英超每一場也是硬仗，今仗也是十分重要，而卡斯米路是我們的關鍵一員。沒有他，我們就不能到達現在的（聯賽榜）位置。」

縱然下仗沒有卡斯米路，坦帥對阿仙奴一仗依然充滿信心，「上次擊敗阿仙奴，我們也沒有卡斯米路，我們有其他球員補上。」

卡斯米路拿下今季第5面黃牌，下仗對阿仙奴將會停賽。（路透社）

卡斯米路暖心舉動獲盛讚

另外，下半場突然有一名球迷闖入球場，原來就是為了與卡斯米路自拍。這名球迷難得跑入場內，卡斯米路亦十分識做，當球迷自拍時，他更望鏡頭微笑，一圓球迷的願望。卡斯米路此舉，令球迷開心外，更獲網民大讚，直指他是「行走的傳奇」及「具級數的男人」。

球迷衝入場內與卡斯米路自拍，他並沒有拒絕。（路透社）

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