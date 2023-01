足球．人物誌︱被名宿睇死的尼基迪亞　阿仙奴缺耶穌仔也不用怕

英超今夜上演熱刺對阿仙奴的北倫敦打吡大戰,阿仙奴今季英超一路維持高水平表現,從曼城新加盟的前鋒加比爾捷西斯被視為進步神速的關鍵,因此當「耶穌仔」世界盃期間重傷、手術後需養傷3個月,外界立即看淡他們的奪冠機會。曾效力槍手多年的麥臣(Paul Merson)甚至聲言:「如果他們入到前四我會很震驚」。

一班專家不看好阿仙奴,一方面是低估兵工廠整體實力,誤以為缺少一員主力便會大打折扣;更大程度上,他們是「睇死」取代加比爾的年輕人尼基迪亞(Eddie Nketiah)。



尼基迪亞取代加比爾捷西斯不被看好,卻成功助阿仙奴保持榜首優勢。(Getty Images)

麥臣:連榜尾狼隊也不想要尼基迪亞

世界盃後阿仙奴的首輪比賽,麥臣在《星報》專欄寫道:「我們現在要依賴缺態的尼基迪亞,真是很擔心。」他認為,沒有加比爾捷西斯,難以幻想阿仙奴能贏得聯賽冠軍,「就算他不會入太多球,效率還是一流。如果他要缺陣3個月,阿仙奴如能打入前四,我會很震驚。我真的看不到他們如何能取得入球。」

麥臣甚至指出:「尼基迪亞可以在哪支英超球隊立足?正在榜尾的狼隊急需入球,他們也不會想要他。」如果單看數據,不難得出跟麥臣類似結論:尼基迪亞今季英超頭12次上陣,0入球0助攻,確實看似毫無作用,不過這12場比賽,他都是後備上陣,當中5場只有個位數出場時間,作用只是浪費時間、幫助球隊鞏固勝果。結果世界盃過後,他連續在對韋斯咸和白禮頓的比賽正選上陣並取得入球。阿仙奴沒有「耶穌仔」之下沒有崩潰,曼城本輪不敵曼聯,今仗對熱刺之前阿仙奴與曼城維持世界盃前的5分差距。

沒有「耶穌仔」一樣無問題!阿仙奴世界盃後2勝1和,繼續在聯賽榜領放。(Getty Images)

阿仙奴目標被車路士搶走

尼基迪亞的好表現,令麥臣隨即轉軚,讚揚他在前鋒位置愈來愈有信心,「他現在射入兩球,兩球都是禁區內的,將球放入禁區,放他在那位置,便能為你取得入球。」阿仙奴在今個轉會窗銳意收購前鋒,填補加比爾捷西斯受傷後空缺,可惜三度向薩克達出價購梅迪歷不果,更被同市宿敵車路士以1億歐元搶得心頭好。

領隊阿迪達已講明,只會收購合適的球員,買不到新兵亦非世界末日,對23歲的尼基迪亞亦充滿信心,「對他的信心與日俱增,每天我們看到他帶給球隊什麼,他是一個怎樣的人,以及作為一個球員如何成長。」

尼基迪亞3年間身體變化,見證他在健身室努力成果。(影片截圖)

3年間身體變化見證努力成果

尼基迪亞自努已是阿仙奴球迷,去年夏天他才跟球會續約5年,不甘心只當捷西斯的後備:「我剛剛簽下新約,如果不相信我有機會落場,我是不會簽的,我肯定教練團信任我。我嘗試專注幫助球隊並持續進步,我只得23歲,仍有很多年成長和進步。」

他祝願捷西斯早日康復的同時,每天努力提升實力,健身教練Chris Varnavas早前分享旗下星級學生訓練成果時,便以尼基迪亞為例子。2019年的尼基迪亞即使一副鋼條身型,但身材偏瘦,3年後他已變成為健碩的肌肉男。Chris Varnavas大讚尼基迪亞的態度和付出,「他的目標是增加肌肉、變得更強壯和改善整體運動能力,同時提升速度和力量。」

足總盃第三圈對牛津聯,尼基迪亞梅開二度。(Getty Images)

矢志向熱刺復仇全取3分

機會只留給有準備的人,14歲那年因為生得「太細粒」被車路士放走,尼基迪亞在阿仙奴一直很勤力。3年間的身體變化,不止是他的努力成果,也是他對進步和這份工作的着緊。對熱刺賽前,他分享道:「我一直是阿仙奴支持者,14歲加盟球會,我明白打吡戰有多重要,知道它對球迷的意義。我們會付出一切,嘗試全取3分。」

上季一度盛傳約滿離隊,最後他選擇留下來,當中少不了對球會的熱愛。上季阿仙奴正是在季尾0:3不敵熱刺,最終失落歐聯資格,尼基迪亞矢言,「我們渴望復仇。」

昔日轉任球評人的利物浦名宿阿倫漢臣(Alan Hansen)阿倫漢臣,1995年曾以一句「只靠一班小伙子什麼你也贏不了」(You can't win anything with kids)來揶揄費格遜帶領的曼聯青春班底,一年後紅魔連贏英超和足總盃,成為史上最著名的「回力鏢」。時隔多年阿倫漢臣早已退出幕前,麥臣對舊主阿仙奴和後輩尼基迪亞的狠心批評,或有機會與阿倫漢臣「並駕齊驅」。