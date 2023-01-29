大嶼山行山｜長途挑戰行觀音山羗山 俯瞰石壁水塘打卡無邊際海景
撰文：Mi米遊記
出版：更新：
今次行嘅路線，本來係鳳凰徑第五第六段，大約10公里左右，但中途改邊行程，最後行咗18公里！
我哋先坐新大嶼山11號巴士到深屈道落車，落車後反方向沿斜路上1分鐘左右就見到鳳凰徑入口。
沿石級上約半個鐘左右就會見到轉上觀音山嘅小分叉路。上觀音山條路只係100米左右， 亦唔難行。喺觀音山頂可以飽覽石壁水塘嘅靚景， 所以係值得花少少時間上去。
▼按圖看清路線及沿途風景，上觀音山、羗山，再到靈會山👇👇👇
+17
離開靈會山大約行十分鐘左右，會到呢個分叉路口，左邊啡色指示牌寫狗嶺涌方向，就係我哋即將要行嘅大磡森方向，而右邊就係向萬丈布方向行。
由大磡森大約慢行35分鐘左右就會到達深坑瀝嘅山腰。 上深坑瀝標高柱係要行一段好斜嘅路，再加上滿佈浮沙碎石，唔太易行，最大問題係上到山頂景色欠奉，所以完全唔值得花時間上去。
▼按圖看清路線及沿途風景，行至大磡森、深坑瀝，向石壁水塘離開👇👇👇
+22
每個人體質不同，行山要因應自己的能力而行，量力而為。以上純粹個人感受及分享。
行程：西大嶼山 – 觀音山、薑山頭、羗山、靈會山、大磡森、深坑瀝、分流頂
全程：約18公里
時間：7小時30分鐘
🏃🏽♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾♀
🏃🏽♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾♀
🏃🏽♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾♀
東涌行山｜石門甲上彌勒山頂賞靚景 經三角石脊穿藤蔓路落山西貢行山｜上大枕蓋行鹿湖郊遊徑 臨近歲晚吊鐘花含苞待放？離島行山｜跟友晟出海探大小交椅周公島 登島賞奇形怪石交椅魔宮元朗行山｜漫步大棠打卡楓香紅葉 登千島湖清景台下山至掃管笏屯門行山｜大欖奇石遊打卡企鵝石、豬八戒石 路線不長尋石好玩
【本文獲「Mi米遊記」授權轉載。】