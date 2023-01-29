大嶼山行山｜長途挑戰行觀音山羗山　俯瞰石壁水塘打卡無邊際海景

今次行嘅路線，本來係鳳凰徑第五第六段，大約10公里左右，但中途改邊行程，最後行咗18公里！



我哋先坐新大嶼山11號巴士到深屈道落車，落車後反方向沿斜路上1分鐘左右就見到鳳凰徑入口。

沿石級上約半個鐘左右就會見到轉上觀音山嘅小分叉路。上觀音山條路只係100米左右， 亦唔難行。喺觀音山頂可以飽覽石壁水塘嘅靚景， 所以係值得花少少時間上去。

▼按圖看清路線及沿途風景，上觀音山、羗山，再到靈會山👇👇👇

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離開靈會山大約行十分鐘左右，會到呢個分叉路口，左邊啡色指示牌寫狗嶺涌方向，就係我哋即將要行嘅大磡森方向，而右邊就係向萬丈布方向行。

由大磡森大約慢行35分鐘左右就會到達深坑瀝嘅山腰。 上深坑瀝標高柱係要行一段好斜嘅路，再加上滿佈浮沙碎石，唔太易行，最大問題係上到山頂景色欠奉，所以完全唔值得花時間上去。

▼按圖看清路線及沿途風景，行至大磡森、深坑瀝，向石壁水塘離開👇👇👇

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每個人體質不同，行山要因應自己的能力而行，量力而為。以上純粹個人感受及分享。

行程：西大嶼山 – 觀音山、薑山頭、羗山、靈會山、大磡森、深坑瀝、分流頂

全程：約18公里

時間：7小時30分鐘



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【本文獲「Mi米遊記」授權轉載。】