離島行山｜跟友晟出海探大小交椅周公島　登島賞奇形怪石交椅魔宮

大、小交椅、周公島位於西博寮海峽，上次到來已是2014年，難得友晟社長（梁榮亨）開線，又與好友們一齊去玩，上午8點45分尖沙咀碼頭集合。

（出發日期：2022年12月4日）



早上吹東北風，天色良好有藍天，在尖沙咀碼頭集合，社長點好人數，團友陸續上船駛往西博寮海峽。社長講解今日行程，先到大交椅洲，近觀81號六角形燈塔、人面石、鎮海石。

社長還帶團友突擊鎮海石，百厭隊友還走上鎮海石頂拍照，10時多返回大船駛往小交椅洲，社長先上小艇探索上岸位，由於太大浪有暗湧，小艇觸礁船家要檢查有否入水，社長先安排到坪洲午膳，在坪洲逗留兩小時，落船後喵與友人到休憩地大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，81號六角形燈塔、人面石、鎮海石👇👇👇

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休後再參觀坪洲廟宇，包括天后廟、金花娘娘廟、仙姐廟等，又到坪洲戲院舊址、皮革廠、秘密花園拍照，最後兜至永安街買點當地點心返回碼頭，兩點返回大船，小艇經檢查無大礙可繼續行程，社長帶團友逐登小交椅探遊「交椅魔宮」、「張保仔洞」、「恐龍B」、「恐龍蛋」等石景。

▼按圖看清路線及沿途風景，坪洲廟宇、永安街、交椅魔宮👇👇👇

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探景後再到周公島綑遊探女神頭石，拍照後上大船回航到尖沙咀上船，晚上友好們還加插去食放題，時間緊迫由尖沙咀搭巴士到旺角，剛好5點30分到達，放題時間5點30至7點30分，好開心的一天，又玩又食非常大滿足。

▼按圖看清路線及沿途風景，周公島遊探女神頭石👇👇👇

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（部份相片取自隊員）

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