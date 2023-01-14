西貢行山｜上大枕蓋行鹿湖郊遊徑 臨近歲晚吊鐘花含苞待放？
撰文：山水小組
出版：更新：
年近歲晚，星期日預測有微雨，輕鬆閒遊半天就好。新年當然想到吊鐘花，去鹿湖一帶看看吊鐘是否已含苞待放。
（出發日期：2022年1月8日 ）
今日行程簡單，鰂魚湖起步，上大枕蓋，過田尾山，然後走鹿湖郊遊徑回北潭路。
▼按圖看清路線及沿途風景，麥徑一段起步上大枕蓋頂，落山坳再上田尾山、螺地墩👇👇👇
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時間是十一點五十分。大家仍未想退出，走西灣路回北潭涌。那就轉左行鹿湖郊遊徑吧。轉左走郊遊徑不久，便見有吊鐘。
▼按圖看清路線及沿途風景，鹿湖郊遊徑賞吊鐘、雙鹿石澗、秋楓石澗谷至北潭路👇👇👇
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【本文獲「山水小組」授權轉載。】