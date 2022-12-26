屯門行山｜大欖奇石遊打卡企鵝石、豬八戒石　路線不長尋石好玩

剛過的周三受颱風影響取消了，周末天氣還好，跟隊到大欖探奇石、企鵝石、豬八戒石等，屯門轉車站集合。

（出發日期：2022年11月5日）



早上天陰陰，搭車到屯門轉車站，9時正起步由轉車站下層步往大欖涌路，訓練局斜對面入林，沿護土牆鐵網橫行，途經幾個磚砌石墩，再往前走見第一個石景──石龜，石龜對上是企鵝石，企鵝石很神似而且是一石兩景，反來看似海豚，在石景打完卡繼續橫走往探豬八戒石，拍過照往山上走尋找烏龜石、鴕峰石，在駝峰附近大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，經大欖涌路入林賞奇石👇👇👇

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休後沿山脊下山探怪鴨石，拍照後沿林路下多普勒氣象站，氣象站旁入林下行返回大欖涌道，車路步出轉車站搭車離開，是日路線不長，尋石好玩，約5公里，5個多小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，沿林路下多普勒氣象站返大欖涌道👇👇👇

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（部份相片取自隊友）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】