屯門行山｜大欖奇石遊打卡企鵝石、豬八戒石 路線不長尋石好玩
撰文：CATT’S BLOG
出版：更新：
剛過的周三受颱風影響取消了，周末天氣還好，跟隊到大欖探奇石、企鵝石、豬八戒石等，屯門轉車站集合。
（出發日期：2022年11月5日）
早上天陰陰，搭車到屯門轉車站，9時正起步由轉車站下層步往大欖涌路，訓練局斜對面入林，沿護土牆鐵網橫行，途經幾個磚砌石墩，再往前走見第一個石景──石龜，石龜對上是企鵝石，企鵝石很神似而且是一石兩景，反來看似海豚，在石景打完卡繼續橫走往探豬八戒石，拍過照往山上走尋找烏龜石、鴕峰石，在駝峰附近大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，經大欖涌路入林賞奇石👇👇👇
+45
休後沿山脊下山探怪鴨石，拍照後沿林路下多普勒氣象站，氣象站旁入林下行返回大欖涌道，車路步出轉車站搭車離開，是日路線不長，尋石好玩，約5公里，5個多小時完成。
▼按圖看清路線及沿途風景，沿林路下多普勒氣象站返大欖涌道👇👇👇
+29
🏃🏽♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾♀
🏃🏽♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾♀
🏃🏽♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾♀
漫步鳳凰徑連登羌山靈會山 賞芒草兼尋慈興寺飛龍打卡｜行山路線避開大東山人潮賞芒草 黃牛山水牛山秋意盎然｜沙田行山路線大埔行山｜嘉道理農場上南、北大刀屻 賞靚景沿蝴蝶山徑下粉嶺元朗行山｜大欖轉車站上四排石山往吉慶橋 行三美脊荒徑落大棠雞公嶺行山｜南上北下桂角山羅天頂 闖雞濾脊落山出攸潭美馬鞍山行山｜先尋青蛙石再探「武林勝地」 漫步彎曲山麥徑第四段黃大仙行山路線｜逆走衛徑上東洋山五桂山 經照鏡環山落鯉魚門粉嶺行山｜丹竹坑起步上屏風山 下山經七木橋尤德亭衛徑下南涌村
（部份相片取自隊友）
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】