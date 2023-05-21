荃灣行山｜麗城花園直上元荃古道石龍拱　飽覽青馬大橋打卡老榕樹

一年伊始，新一年轉眼又到來，2023年元旦第一炮小組活動漢民新村上石龍拱，麗城花園集合。

（出發日期：2023年1月4日）



早上天氣相當清涼，天色灰濛，8點到達荃灣麗城花園早餐，9時30分在麗城薈起步，沿弘法精舍旁石路上行，經漢民新村上引水道，引水道步至登山口，經橫山徑穿過昔日梯田，途經石林、廢屋，風水穴接回元荃古道，古道右走至石龍拱大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，上引水道行橫山徑，風水穴走至石龍拱大休👇👇👇

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休後經元荃古道下山，出口是港安醫院，直走車路經愉景新城、南豐新村到眾安街搭車回大埔，今日遊走新界西部山野，8公里多，3個多小時輕鬆完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，經元荃古道下山回荃灣👇👇👇

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（部份相片取自隊員）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】