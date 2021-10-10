荃錦自然教育徑｜環迴山徑短程又易行！可眺望香港島及荃灣景色

荃錦自然教育徑是一道環迴的山徑，入口與出口都在荃錦坳。荃錦的英文「TWISK」，有人認為是源自荃灣和石崗的英文譯名首兩個字母。因為兩地的英文簡寫為「TW/SK」，久而久之被誤寫而成。

長度：2公里 時間：1小時



大欖是植林區，所以在徑上不難發現外來樹種。例如在入口處，已見數株白千層。不妨摸一摸它，感受那海綿般軟軟的樹皮。

往前走都是一些舒適的林中小徑，不久就到往甲龍林徑及甲龍古道的分岔路。這裡偶然會遇見一些流浪牛，不時更會有可愛的幼牛在後邊跟着。只要不騷擾牠們，觀察牠們是沒有危險的。

不久會走到一個直升機坪，作用是在偏遠地方救援、救山火或運輸建築材料。徑上另外還設有個站點，可清楚看見彎彎曲曲的荃錦公路，和遙遙看見高聳入雲的大帽山。

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導賞點：大帽山郊野公園遊客中心

沿大帽山道步行十分鐘便到達遊客中心，內裏有郊野公園的資料簡介，以及由中國極地博物館基金資助成立的三極資料展覽室，更有雀鳥、蜻蜓、蝴蝶、哺乳動物、葷菌等資料介紹。

行完荃錦自然教育徑後，可以橫過荃錦公路，沿巴士站後的樓級行上去，便可抵達遊客中心。（顏銘輝攝）

荃錦坳有兩個茶水亭，可以為行山人士補給，一個在扶輪公園，另一個在遊客中心旁。（顏銘輝攝）

設施：傳意牌、洗手間、燒烤場、觀景台、公共停車場、營地（燒烤場及營地因疫情暫停開放）。



荃錦自然教育徑的起點及終點鄰近荃錦公路，搭51號巴士可達。（資料圖片/顏銘輝攝）

交通資料

起點：乘搭九巴51號（於港鐵荃灣站或如心廣場上車）在郊野公園站（看見大帽山郊野公園的牌匾後）下車。

終點：同上。



荃錦自然教育徑地圖（郊野樂行網站截圖）

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：荃錦自然教育徑】

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