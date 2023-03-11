荃灣行山｜漫步甲龍古道石澗流水清澈　訪雷公田農場歎燉奶餵羊仔

今次介紹的路線兩旁都是密林，沿途都有樹蔭遮蔭，而且全段是下坡的路程，是一條適合夏天的行山路線，終點雷公田農場士多更可歎牛奶燉奶及看羊。



在荃灣乘巴士51號於大帽山郊野公園站落車，往上走便看見入口。全程都有路牌指示往甲龍古道。沿路是單程路，但地上較多枯葉。

中間經過甲龍石澗，流水清澈。嬉水請注意安全。休息過後便繼續起行。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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再行一陣又會見到第二條溪澗。之後再繼續往下走。到終點啦！左轉走10分鐘便是農場，離開則右轉。除咗食碗牛奶燉奶之外，仲可以餵羊仔呀，仲有隻大龜隱藏在草叢中，休息之後可以返回剛才下山的路口轉右離開。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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【本文獲「雞丁暟遊天下」授權轉載。】