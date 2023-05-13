太和行山｜短線探秘大埔小山丘社山　落山路跣建議富經驗人士陪同

今次在尾段下山見到成地都係枯葉！好彩無俾佢哋跣到癱癱腰。此路線由石蓮路轉入社山路開始必須由有行山人士經驗陪同，請注意天氣及安全。

距離：未能顯示；Google時間：未能顯示 （約2.5小時）



由太和MTR出發，經過林村河往石蓮路，沿路有指示牌往「蓮澳」。沿石蓮路一直上山。之後經過一間好耐歷史的廢校，上升至蓮開亭。休息過後，沿石蓮路走一小段，便要右轉跨溪過橋。再接山徑一直上攀至社山的標高柱。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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上山容易落山難，準備開始枯葉之旅。地上非常多枯葉及多蚊，需有行山經驗人士陪同。到山底後左轉入村，然後接社山路再走至林錦公路乘巴士離開。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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【本文獲「雞丁暟遊天下」授權轉載。】