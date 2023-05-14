西貢行山｜北潭涌登太墩俯瞰西貢內海　上雷打石路風化嚴重要留神

天氣反常，四月還吹北風，實屬罕見，加上外圍低氣壓吹襲，上周差不多天天下雨，今周中天氣漸穩，周三小組遊太墩。

（出發日期：2023年4月26日）



上午9時50分北潭涌起步，停車場後方林路上行。太墩又名大王爺墩，海拔317米高。約40分鐘到達太墩標高柱，太墩風景優美，可俯瞰西貢內海一帶，亦有「西貢千島湖」之稱。

拍照後，沿山路經太墩副峰下山，接北潭路前行少許，到岔路口再入林路上雷打石。雷打石海拔379米，因臨近山頂有一巨石而命名。上山的路有點陡，山路風化嚴重，但不難走，中午12時已到達雷打石標柱。隊友到大石拍照，照後經標柱旁林路下雷打石坳大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，北潭涌起步上行至太墩，再上雷打石👇👇👇

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休後經麥徑下山，至岔口走石坑方向，經石坑圍、蛇頭村出大網仔搭車回西貢，今日太陽伯伯陪呀喵旅行回來了，天氣乾爽，路線輕鬆，7公里多路，4個多小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，麥徑下山往石坑方向出大網仔👇👇👇

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（部份相片取自隊員）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】