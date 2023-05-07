大東山行山｜趁登山人少到跳板石打卡　爛頭營天池欣賞水中倒影

周三吹東南2至3級風，天氣和暖，風勢微弱，趁天氣還未太熱，一於走轉大東山，東涌東薈城3M巴士站集合。

（出發日期：2023年4月12日）



早上在東涌吃過早餐，到巴士站搭3M巴士到伯公坳，待人齊9點30分起步沿鳯凰徑上行，大東山是本港第三高山，海拔869米，頭段樹林全是石級路頗辛苦，慢慢上行到開掦位置，沿途風景優美，下望長沙一帶沙灘，背後就是鳯凰二峰，風景相當優美。

去到鳯徑015標距柱，前行一段有明顯山路上跳板石，上次到來跳板石排滿人拍照決定放棄，今日登山遊人不多，隊友包場慢慢拍照，玩得好開心。

▼按圖看清路線及沿途風景，行鳯凰徑探尋跳板石👇👇👇

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拍過照沿路上大東山標高柱打卡，到頂才是11時多，時間尚早，決定加遊天池，逐沿山路下山接主徑，經爛頭營18號至11號後方下行到天池，位於爛頭營的天池，是一大型儲水池，有近百年歷史，由英國傳教士興建，天池不但只有山坑魚，還見有金魚真奇怪！原來大部份隊友未來過天池，大家都好興奮在天池拍倒影，拍過照原路上回營舍旁空地大休。

休後離開爛頭營營舍沿路下山，至雙東坳續走鳯凰徑下南山營地搭3M巴士回東涌，今日走約7公里，差不多5小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，上大東山標高柱，經天池、爛頭營營舍，到雙東坳續走鳯凰徑👇👇👇

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（部份相片取自隊員）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】