英超｜利物浦車路士變中游大戰　大開水喉或勒緊褲頭效果一樣

年三十晚，英超上演「紅藍大戰」，由利物浦主場鬥車路士，球迷們可以一邊食團年飯，一邊睇好波！

若以轉會開支而言，「車仔」必定是高踞榜首的一隊。單計今個冬窗，已豪花超過1.43億歐元，但戰績似乎未能反映其付出。車路士今輪之前得28分，暫時排在聯賽榜第10位，與花少1億歐元的利物浦同分。



英超第21輪



利物浦 對 車路士 今晚8點半

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當美國商人托德波里上場後，車路士成為轉會市場的活躍分子，收購行動一浪接一浪。單計冬季轉會窗，已經羅致5名球員，當中包括成功截劫阿仙奴的目標梅迪歷（Mykhaylo Mudryk）。根據足球網站《Transfermarkt》，這名烏克蘭國腳轉會已達7000萬歐元（下同），連帶附帶條款後，身價更有望達1億。

另外，車路士更從馬德里體育會借用祖奧菲歷斯半季，這名葡萄牙國腳的合約並不包含買斷條款，借用費達1100萬歐元，而且全數薪金由車路士負擔。

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梅迪歷連同附帶條款，身價有望達1億歐元。（Getty Images）

車路士至今，已在冬季轉會窗豪花逾1.43億（不計附帶條款），若加上去年夏天的轉會，至今已經花了4.25億。

縱然如此，但似乎車路士的增兵大計仍未結束，盛傳與燕豪芬的英格蘭翼鋒馬杜基（Noni Madueke）無限接近，轉會費約3400萬，而這名英格蘭小將已抵達史丹福橋接受體測。另外，車路士仍然有意簽入白禮頓中場卡些度（Moises Caicedo）。

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車路士動作頻頻，燕豪芬翼鋒馬杜基（左）是最新目標。（Getty Images）

車路士今季新兵一覽（轉會費根據Transfermarkt）：

一向量入為出的利物浦，冬窗僅花4200萬收購加普，主帥高普更表明所有轉會「畢直」已用在這名荷蘭國腳身上，似乎冬窗的轉會操作已經告一段落。連同去年夏天的轉會窗，即使利物浦也合共花了近1.4億，但大部分資金也落在達雲紐尼斯與加普身上，相比車路士的瘋狂掃貨更有一段距離。

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利物浦主帥高普指，羅致加普已花盡所有轉會預算。（Getty Images）

利物浦新兵一覽（轉會費根據Transfermarkt）：

車路士利物浦同是天涯淪落人

車路士踏入2023年後，各大賽事4場不勝，直至上周聯賽險勝水晶宮，才打開勝利之門；利物浦近況同樣麻麻，聯賽接連不敵賓福特及白禮頓。

車路士與利物浦同是天涯淪落人，不論大開水喉，抑或「勒緊褲頭」，似乎出來的效果也是分別不大。兩軍在聯賽榜同得28分，穩守第9及第10位，即使紅軍踢少一場兼得失球有優勢，現時已距離第4位的紐卡素已有10分，若要爭奪來季歐聯資格，今仗確實不容再失。

利物浦與車路士近況一般，今仗「紅藍大戰」還看誰能高普與樸達笑到最後？（資料圖片／Getty Images）

英超第21輪直播賽程：

英超第21輪直播賽程。（01美術製圖）

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