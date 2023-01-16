英超｜北倫敦打吡混亂收場　阿仙奴鋼門賽後受火爆球迷襲擊

英超北倫敦打吡，熱刺主場兩球淨負死敵阿仙奴，球迷當然「唔好老脾」，更有球迷付諸行動，闖入球場踢向阿仙奴門將蘭斯達爾，英超賽會﹑英格蘭足總及英格蘭職業球員工會隨即發聲明譴責，直斥行為不可接受。



今輪英超第2場打吡戰，阿仙奴交出精彩演出，結果憑洛里斯的烏龍球及奧迪加特的遠射破網，作客兩球淨勝熱刺，繼續穩住榜首，並與次席的曼城拉開8分差距。

為阿仙奴把守最後一關的蘭斯達爾（Aaron Ramsdale），今仗表現神勇，先後撲出孫興慜的近射及哈利卡尼的頭頂腳踢，熱刺全場7次中目標射門，悉數被蘭斯達爾瓦解，是兵工廠的贏波功臣之一。

英超速評︱阿仙奴挫熱刺 簡單高效屈機進攻模式 洛里斯驚天烏龍

熱刺7次射門，全數被蘭斯達爾撲出。（路透社）

蘭斯達爾連番受襲不為所動

蘭斯達爾向來小動作多多，尤其是在打吡戰，更容易觸動對方的球迷。當完場哨子聲響起後，這名英軍門將隨即凌空揮拳慶祝，正好在附近的熱刺前鋒李察利臣感覺被冒犯，隨即上前還以顏色，這個巴西國腳撞向蘭斯達爾，再「手指指」警告對方，蘭斯達爾不為所動，沒有被掀動情緒，指一指龍門旁邊，示意只是拾回水樽，李察利臣再加一掌推開對方，球場的工作人員立即分開二人。

李察利臣與蘭斯達爾有爭執。（Getty Images）

當蘭斯達爾走到底線執水樽時，突然有一名球迷在圍欄邊一腳踢向他，蘭斯達爾也始料不及，該名球迷立即被帶走。這一腳再帶來更多混亂，兩方球員立刻嘗試調停，主帥阿迪達亦出手拉走蘭斯達爾，其後他更狂奔捉走格列沙加。

蘭斯達爾被踢後，阿迪達也出手立即拉走他。（Getty Images）

蘭斯達爾：熱刺球迷想我難受

蘭斯達爾賽後接受訪問時，重組當時發生了什麼事，「熱刺球迷下半場不斷想我難受，我有稍微回應，然後完場後就有球迷跳起踢向我的背部，幸好雙方球員拉走我，才沒有進一步惡化。」蘭斯達爾從頭到尾，表現克制，並無半點被人影響。

事件發生後，英超賽會﹑英格蘭足總及英格蘭職業球員工會（Professional Footballers' Association，簡稱PFA）皆發聲明譴責，PFA直斥暴力行為是不可接受，指球員在場上理應是安全的，並促請有關方面向該球迷追究責任。兩軍球員賽後口徑一致，齊向暴力說不。

蘭斯達爾受襲，將帥齊向暴力說不。（路透社）

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