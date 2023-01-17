賽馬會贊助菁英盃近200萬　10隊U22球員爭星中之星：多個目標奮鬥

自2015/16年球季起創立的菁英盃，將由今年起至2024/25年球季，獲香港賽馬會冠名贊助，向球會發放獎金之外，更增設U22個人獎項。



港超聯賽會公布，香港賽馬會由今季起，連續三季贊助菁英盃，總金額共198萬元。菁英盃規定每隊比賽期間必須派上至少3名22歲或以下球員，今季賽事將10隊分兩組進行雙循環分組賽，每組首次名晉級四強交叉對壘，以單場淘汰賽方式決出盟主。

現時分組賽進行得如火如荼，部份球隊更已出局，但在新合作計劃下，每支參加菁英盃的球隊都有獎金落袋，詳情如下：

冠軍：12萬港元

亞軍：6萬港元

準決賽負方：3萬港元

其餘球隊：1.5萬港元



香港賽馬會將連續三季冠名贊助菁英盃，總金額共198萬港元。（袁志浩攝）

參考過往賽馬會社區盃的做法，馬會將向冠軍及亞軍提名的慈善機構，分別捐贈10萬及5萬元。馬會跟港超球會亦會邀請社福團體入場睇波，「香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃」的學員有機會參與報道和直播菁英盃賽事。

此外，賽事會增設多個獎項，包括在每隊各選出一位「最佳U22球員」，獲得3000元獎金；並在10名「最佳U22球員」中，再挑選「U22星中之星」，額外頒發5000元獎金。

菁英盃將增設U22個人獎項，一班年青球員自然受惠。（袁志浩攝）

菁英盃適齡球員、效力冠忠南區的新晉港腳伍瑋謙表示，新增獎項及獎金可讓年青球員多一個目標奮鬥。「比賽更有睇頭，前鋒想多點入波、助攻；後衛守門員就更渴望零失球，大家多了動力去表現自己、做得更好。」

他笑言對爭獎「有信心是好事」，但有質素的本地小將愈來愈多，競爭不小，希望先盡力踢每一仗，「希望可以捧盃。」

冠忠南區守門員伍瑋謙，相信是U22星中之星的大熱之一。（袁志浩攝）

陳俊樂李毅凱談戰中超近況

陳俊樂跟李毅凱來季均征戰中超，兩人都曾奪得香港足球明星選舉的「最佳青年球員」獎項，獲邀現身發布會分享經驗。

李毅凱效力的南通支雲，新季將以「升班馬」身份參戰中超，他透露跟球會尚有一年合約，預計農曆新年後會返回內地集訓。「過去一季表現不算太好，初時獲不少上陣時間，但之後受傷、狀態欠佳令機會大減。球隊定會增兵、競爭更大，期望下季表現會更好。」

陳俊樂（左）與李毅凱（右）新一季都會征戰中超。（袁志浩攝）

至於早前完成半月板手術的陳俊樂，相信會繼續效力僅僅護級成功的廣州城。他指球會管理層有變動，希望在新投資者及贊助商入主下，球會運行得更好。「我康復進度良好，已可開始用球練習，體能也慢慢提升，新一年會專注恢復、提升狀態。」