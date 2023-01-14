港超聯︱深水埗開齋終止7連敗　韓援因郭嘉諾願減薪來港救亡

賽前同樣7戰全敗的深水埗與香港U23，周六（14日）終於遇上，由於這季不設降班，今仗難談得上是護級大戰，但兩軍都想搶先「開齋」，擺脫最弱隊之名。

季中加入多位外援的深水埗及時止血，以2：1險勝對手，地標戰即奪最佳球員的韓援沈云燮，曾與郭嘉諾合作，因為對方甘願減薪來港，擔任「雷霆救兵」。



深水埗周中公布羅致3名外援，包括擔正的西班牙後衛捷西斯，與韓籍中場沈云燮，球隊表現明顯有起色。比賽初段節奏明快，雙方均於中場前施壓搶截，球員不時埋身肉搏。深水埗上半場主要集中兩翼傳中，但未嘗甜頭，往往被敵軍解圍，23分鐘新兵波比左路K角位遠射，角度未算「刁鑽」，但笠死龐焯熙打破僵局。

波比遠射得手。（袁志浩攝）

香港U23數次逼得深水埗防線犯錯，守門員王子聰打手槌「撻Q」、接應回傳控失，中堅陳靜謙也被「拍甩」腳下球，幾乎送上單刀機會，只是對手越位在先。香港U23先有袁世傑接應直線快射遭封走，羅曉聰離門30碼罰球直射又中楣。

+ 6

深水埗開齋 杜國榆：勝在有信心

戰至58分鐘，杜國榆左路窄位在兩名守衛夾擊下射遠柱破網，雖然香港U23補時階段有羅曉聰主射12碼得手，但最終仍輸1：2。深水埗取得今季首場勝仗，賽後排第9；香港U23繼續包尾。

深水埗終於開齋。（袁志浩攝）

深水埗球員今場特別肉緊，鳴笛後球員振臂高呼，功臣杜國榆借自己入球後指着大腦的慶祝動作，激勵隊友要延續這種心態。「足球是mental game（思想遊戲），人生有高有低，但也不要太高或太低。之前最大問題是沒有鬥心，有些比賽半場就大局已定。今場賽前積分榜只得兩隊冇分，最有機會取分，我們贏在有信心。」

杜國榆射入自己在港超的首個入球。（袁志浩攝）

杜國榆深信足球是mental game。（袁志浩攝）

韓籍中場因郭嘉諾來港救亡

今仗另一焦點，落在處子戰即獲頒最佳球員的沈云燮身上，他曾跟深水埗主帥郭嘉諾於臺南市FC合作。郭嘉諾透露，上任後打了一通電話，力邀這位舊部「救亡」。「在台灣是與他住同一棟樓，交流了許多，很感激他收三分一人工來幫忙。他值得這個獎項，今日勝在對手不熟悉他的踢法，他在中場控波、放波的能力很高。」

深水埗過去表現不濟，郭嘉諾笑言上任後終於可以頒發最佳球員獎項。（袁志浩攝）

曾來港參與亞協盃分組賽的沈云燮則稱，對郭嘉諾跟香港有美好回憶，轉戰港超的決定並不艱難，「我看過一些香港的比賽，喜歡這裏的足球。雖然球隊走勢不好，但我只看到正面的東西，相信我能分享經驗，也能從隊友身上學習。我熱愛挑戰。」

雖然打開了勝利之門，但郭嘉諾不敢「鬆一口氣」，他認為球員在領先下仍相當緊張，踢得很亂，但總算是個好開始。他預告會再有球員離隊，並希望再添置前鋒及後衛，「如果想跟其他球隊有得爭，我們就要先有內部競爭。」

沈云燮不貪功，認為獎項屬於隊友、教練團及職員。（袁志浩攝）

更多港超聯相關報道：