港超聯︱伊高沙托尼傑志處子戰　改變踢法眼前一亮　回港另有原因

前香港足球先生伊高沙托尼重返港超聯，周六（14日）於傑志鬥港會一役上演其「藍鳥」處子戰，展示了自己跟4年前不一樣的一面。



追趕榜首理文的傑志對港會毫無手軟，上半場已憑丹恩奴域梅開二度，加上基爾頓的入球遙遙領先。換邊後早段羅拔圖乘角球混戰禁區內撞入，「藍鳥」拋開至4：0，教練團隨即換入新加盟僅約一周的伊高沙托尼，讓這位前香港足球先生好好表演，為大年初一的高級組銀牌決賽「熱身」。

伊高沙托尼上演在傑志的地標戰。（袁志浩攝）

伊高換入一刻已獲球迷報以掌聲，更有人帶同印有其名字的18號大埔球衣入場。這位剛踏入30歲的射手入場後踢左翼，原先靠左的明加索夫則移入中路，但其實兩人多次互換位置，自由度頗高。

4季前伊高助和富大埔歷史性贏得港超錦標，其左路扣大位射門的招牌絕技收服不少守門員，可是今仗伊高更多於隊友鋪橋搭路，57分鐘開出角球予沙根巴耶夫跳頂；3分鐘後又妙傳潘沛軒入楔，幾乎交出助攻。

伊高今場負責處理角球，幾乎送出助攻。（袁志浩攝）

被換走的費蘭度多次在後備席叫隊友傳球給伊高，這位巴西外援不負眾望，先「No Look」後腳傳波，再使出「牛尾巴」盤扭成功，現場觀眾跟記者也不禁看得「嘩嘩聲」。伊高雖然更兩度頭槌攻門，但最終仍無斬獲，傑志憑米基爾峨眉月頂「重炮」破網，最終贏5：0，多踢理文一場下升上榜首。

伊高的No Look後腳傳波，令球迷眼前一亮。（袁志浩攝）

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朱志光：伊高更成熟

伊高賽後到場邊感謝球迷，也跟粉絲合照，卻似乎對表現不算太滿意。「很高興踢了首場比賽，再感受這裏的氣氛，但仍想有更多上陣時間。」傑志主帥朱志光則坦言，今場只想伊高「郁吓」，強調對方踢得聰明。「感覺他成熟了一點，印象中他以往有波就壓落底線，但他寶刀仍在。」

伊高罕有兩度頭槌攻門，但都未能取得入球。（袁志浩攝）

伊高也認同，自己踢法有了轉變，「4年前我初到香港，依然很年輕，但經過到日本（日乙甲府風林），現在效力另一隊，改變了打法，更願意傳球，也希望一場一場去了解隊友吧。」

伊高前年曾效力中甲梅州客家，疫情中曾在閉環內比賽數個月。朱志光引述伊高開玩笑，這兩季猶如坐監、人生像空白了一段時間，今次回港除了足球，更希望多花時間陪伴老婆跟新生小孩。「上年6、7月他去日本前都有聯絡我，但當時傑志很多球員，現在巴爾拿離隊，所以適當地增兵。他態度跟技術都好，球員能在他身上學習。」