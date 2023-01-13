港足余在言赴日本試腳　潛在新東家劍指J2　「望向更高舞台進發」

撰文：袁志浩
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香港足球代表隊成員余在言將到日本J3球會鹿兒島聯（Kagoshima United）試腳，爭取一紙合約。

港超球會標準流浪今（13日）宣布，陣中球員余在言將於下周日（15日）啟程到日本，於日本職業足球丙級聯賽（J3）球會鹿兒島聯（Kagoshima United）試腳兩星期。

余在言屆時將參與鹿兒島聯季前訓練，接受教練團考察，並爭取在練習賽上陣以進一步展示能力。

效力標準流浪的余在言將赴日試腳。（標準流浪Facebook）

21歲的余在言司職進攻中場，現效力港超球隊標準流浪，他去年首度入選港足參與亞洲盃外圍賽，在鬥印度時上演地標戰，終助港隊相隔54年再打入決賽周。

早在2019年，港將歐陽耀冲跟彭林林亦曾獲日本職業足球聯賽（J League）邀請到日本試腳，惟未有成功。歐冲2021年加盟J3球會YSCC橫濱，惟過去一年半未曾披甲，並於早前約滿離隊。

今次余在言試腳的鹿兒島聯（Kagoshima United）雖同屬J3，但球會實力比YSCC橫濱更強，2019年曾征戰J2一季後降班，至今仍以升上J2為目標；球隊上季奪J3季軍，距離升班資格只差1分。

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余在言今季已為流浪上陣13場。（資料圖片）

流浪總監李輝立表示，余在言會因此缺席球隊部分賽事，但由於機會難得，決定成人之美：「余在言是己隊重點培育對象之一，這次得到日本球會給予試腳機會，我們甚為鼓舞，希望這位青年球員在彼邦能一展所長。」

余在言則感謝會方在季中讓他短暫離隊，他說：「很榮幸能獲得人生第一次去外地球會試腳的機會，希望向更高的舞台進發。」

「身為職業足球員，目標自然是爭取合約，但會先盡力做到最好，爭取比賽機會去表現自己，以贏取球會的認同。」他又指，日本足球水平處於亞洲頂點，聯賽系統以至球圈生態都堪稱完善，相信此行定必有所收穫。

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