法國盃｜麥巴比獨力炮製6球領PSG凌虐低組別球隊　麥總變身麥副隊

法甲班霸巴黎聖日耳門（PSG）出戰法國盃32強，與第6級別球隊交手，麥巴比（Kylian Mbappé，又譯：姆巴佩）與尼馬（Neymar，又譯：內馬爾）正選上陣，名單上沒有美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）的名字，結果麥巴比轟入5球，領軍7球大勝對手。



法國盃32強，巴黎聖日耳門作客鬥第6級別球隊US Pays de Cassel，PSG沒有輕敵強陣應戰，基利安麥巴比與尼馬正選披甲，唯獨美斯不在大軍名單之中。

面對PSG，2018年才成立的業餘球隊US Pays de Cassel，依然積極嘗試從後組織攻勢，但畢竟兩軍實力懸殊，29分鐘後終於失守，麥巴比撞射破網，為大勝掀起序幕。麥巴比與尼馬在7分鐘內連轟3球，短短11分鐘拉開領先優勢。半場領先4球的PSG，下半場未有放軟手腳，麥巴比梅開二度，加上卡路士蘇拿的入球，結果PSG大勝7球過關。

麥巴比獨力炮製6球，助PSG大勝業餘球隊晉級。（路透社）

麥巴比今仗火力全開，全場轟入5球，亦是PSG史上首名球員單場攻入5球。除了入球，麥巴比還造就尼馬，換言之今仗6球也與他有關。麥巴比全力以赴，是出於向對手的尊重，「無論面對任何對手，我們也要發揮相同水平，這是出自對對手的尊重。」

麥巴比全力以赴，坦言是對對方的尊重。（路透社）

麥巴比狂轟5球外，他在今仗更戴上隊長臂章，主帥加迪亞（Christophe Galtier）賽後證實，麥巴比今季已「升職」成為球隊的副隊長，「我在今季初已決定由麥巴比擔任副隊長一職，當馬昆賀斯缺陣時，他可戴上隊長臂章，他絕對配得起。麥巴比是個世界級前鋒，是世界最佳之一，亦是不斷創造紀錄及數據的男人。」

麥巴比的臂上戴上隊長臂章，主帥確認他在今季已升職成球隊副隊長。（路透社）

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