法甲｜巴黎聖日耳門缺美斯尼馬負朗斯　麥巴比獨力難支吞今季首敗

踏入新一年，未必一定有好開始。法甲班霸巴黎聖日耳門缺少美斯（Lionel Messi，又譯梅西）及尼馬（Neymar，又譯：內馬爾），只得基利安麥巴比（Kylian Mbappe，又譯：姆巴佩）一人撐起球隊。

今仗作客面對聯賽次席的朗斯，最終以1：3不敵對手，吞下今季首敗，以一場敗仗展開2023年。



美斯仍在休假，尼馬上場兩黃一紅被罰停賽，巴黎聖日耳門「三巨頭」只剩基利安麥巴比一人，前場夥拍小將艾傑迪基（Hugo Ekitike）攻堅。

美斯與尼馬缺陣，麥巴比獨力撐起PSG。（路透社）

PSG今仗作客面對次席的朗斯，開賽5分鐘隨即失守，主隊的法蘭高斯基門前「執雞」建功，PSG隨即還以顏色，艾傑迪基入楔接應梅基尼的傳中，快腳送入網，3分鐘後立即追平。

缺少美斯及尼馬，麥巴比一人肩負PSG的進攻重任，當然成為朗斯的重點防守對象，同時令「麥總」今仗踢得吃力，兩次中目標射門同樣來自禁區外，全場9次過人只得兩次成功。

麥巴比今仗踢得吃力，9次過人只得兩次成功。（路透社）

克制麥巴比後，朗斯靠反擊再找到缺口，一次直線撕破PSG的防線，奧賓達殺入禁區，冷靜地避過馬昆賀斯的飛鏟，再射破當拿隆馬的十指關，28分鐘再取領先。換邊初段，巴黎後場一次失誤，朗斯搶去腳下球後，奧賓達福至心靈後踭傳球，哥迪梅里斯近射得手，48分鐘奠定3：1的勝局，巴黎聖日耳門在新年首場賽事告下今季首敗。縱然如此，PSG在榜首依然有4分優勢。

朗斯力克巴黎聖日耳門後，兩軍收窄至4分差距。（路透社）

拉莫斯出醜 網民：玩完啦

今場除了是PSG今季聯賽首敗外，亦是沙治奧拉莫斯首次在法甲輸波。PSG第2個失球，這名西班牙老將也要負上一定的責任，拉莫斯嘗試落腳攔截對方的傳送，豈料波皮都掂不到，自己更人仰馬翻，製造奧賓達的單刀機會，網民笑指拉莫斯的生涯已經無法繼續，程度比C朗更嚴重。

拉莫斯的前隊友C朗拿度早前加盟沙特的艾納斯，近日有傳聞指，拉莫斯與PSG完約後，將赴中東掘金。

PSG隊長馬昆賀斯與主帥加迪亞（Christophe Galtier）異口同聲指，朗斯的表現值得全取3分，而這名巴西國腳強調，即使尼馬與美斯缺陣，也不能因此而為落敗找藉口。