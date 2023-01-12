法甲｜美斯回歸即建功領軍報捷　主帥：有他在陣就是與眾不同

美斯（Lionel Messi，又譯梅西）帶領阿根廷勇奪世界盃後，終於重返巴黎聖日耳門，周三（11日）深夜正選披甲，回歸即獲球迷們熱烈歡迎，同時一手策動入球盡顯創造力，但麥巴比則繼續休假。



美斯領阿根廷奪世界盃後，職業生涯變得圓滿。休假後重新出發，重返巴黎聖日耳門大軍，正選披甲主場鬥昂熱。美斯歸隊，「三巨頭」依然未能重聚，早前在美國放假的麥巴比仍未歸隊，今仗只得美斯與尼馬合力領軍。

為悼念早前離世的球王比利，巴黎眾將在熱身時穿上印有比利肖像的T恤，並以葡萄牙文寫上「永恆的」（Eterno），再一次向比利致敬。PSG原本有意慶祝美斯贏得世界盃，但畢竟正是法國在決賽飲恨，此安排引起不少當地球迷非議，最終球會決定拉倒。縱然如此，PSG球迷對美斯的熱情不減，當主場宣讀美斯的名字時，全場球迷同樣興奮，歡迎球王回歸。

美斯與尼馬熱身時齊齊穿上印有比利肖像的T恤，再度向這名球王致敬。（路透社）

PSG開賽僅5分鐘取得領先，艾傑迪基（Hugo Ekitike）先開紀錄。下半場中段，美斯親自策動攻勢，分別與不同的隊友配合，攻勢由左路慢慢打入對方的心臟地帶，其後美斯入楔接應，在小禁區附近完成最後一腳，12秒內7次觸球，配合得相當精彩。旁證雖然隨即舉旗示意越位，但翻查VAR後認為美斯沒有越位，入球有效，助巴黎聖日耳門奠定兩球勝局。

美斯親自策動精彩組織，助PSG奠定兩球勝局。（路透社）

巴黎聖日耳門上輪在美斯缺席下，麥巴比獨力難支，意外不敵朗斯；今仗調轉是麥巴比缺陣，PSG則順利贏波。PSG主帥加迪亞（Christophe Galtier）坦言，有美斯的PSG就是零舍不同，「明顯地，有美斯與沒有美斯，球隊呈現的面貌並不同，他的狀態不俗，對全隊同樣重要。」

PSG主帥加迪亞坦言，美斯在陣就是與眾不同。（路透社）

英超第20輪直播賽程：

英超第20輪賽程直播賽程。（01美術製圖）

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