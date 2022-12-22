法甲｜美斯登頂後　傳口頭答應與PSG續約　繼續與麥巴比做隊友

卡塔爾世界盃過後，美斯（Lionel Messi／又譯：梅西）的足球生涯變得圓滿了，他終於如願獲得世界盃冠軍。35歲的美斯似乎已經無欲無求，會否返回巴塞隆拿或母會紐維爾舊生？看來暫時沒有這機會，轉會消息靈通的名記羅曼奴透露，美斯與巴黎聖日耳門的續約進展不錯，美斯有望留效PSG。



美斯領阿根廷高舉大力神盃，正式奠定球王地位。國際賽暫告一段落，美斯似乎有時間處理球會的事宜。

美斯在世界盃登頂後，終可考慮個人的未來。（Getty Images）

「轉會達人」認證 巴塞會長不願放棄

美斯與巴黎聖日耳門的合約在明年夏天屆滿，精通轉會消息的記者羅曼奴（Fabrizio Romano）透露，美斯與PSG的洽談有進展，美斯已口頭答應續約，但在合約年期﹑薪酬等細節，需要留待再會面才有定案，法媒《巴黎人報》指美斯將留效多一季至2024年夏天。

縱然屬意留在巴黎，但舊東家巴塞隆拿似乎不願輕易放棄，西班牙傳媒《體育報》指拿樸達願意付出一切，來吸引美斯重返魯營。另外，由「萬人迷」碧咸擁有的美職聯球會國際邁阿密，同樣有意羅致美斯。

得到「轉會達人」認證，美斯與巴黎聖日耳門的續約有進展。（資料圖片／Getty Images）

美斯放假 「麥總」隔3日即開操

完成世界盃後，35歲的美斯暫時繼續休息。根據《巴黎人報》的消息，巴黎聖日耳門方面給予美斯「彈性上班時間」，至少放假至明年1月初才歸隊，若果狀態未足，還可以延長休假。

反觀美斯的PSG隊友﹑在決賽落敗的「新球王」基利安麥巴比，短短3日即返回訓練基地。PSG在社交網站上載的片段，「麥總」與職球員們相見歡，臉帶笑容，神情輕鬆。即使麥巴比已經歸隊，但預料他未會立即在下周中對斯特拉斯堡的聯賽中披甲。

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