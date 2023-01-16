法甲｜PSG三巨頭合體吞悶棍　一球不敵雷恩　麥巴比失黃金機會

巴黎聖日耳門「三巨頭」合體！

美斯（Lionel Messi，又譯梅西）﹑麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩）﹑尼馬（Neymar，又譯內馬爾）在世界盃後，首度同場作戰，可惜3人未能為PSG帶來勝利，爆冷作客以一球不敵雷恩，吞下今年第2場敗仗，主帥加迪亞賽後坦言：「法甲競爭很激烈。」



世界盃後，美斯與麥巴比先後放假，終在周日（15日）的法甲聯賽合體，作客鬥雷恩。美斯與尼馬正選披甲，PSG上半場未能攻破對手大門，反而門將當拿隆馬卻更加搶鏡，因為他多次撲出雷恩的攻門，兩軍半場互無紀錄。

麥巴比放假後歸隊，今仗先列後備。（路透社）

巴黎聖日耳門換邊後「撳掣」，剛完成休假歸隊的麥巴比及夏基美入替，卻是失守的一方，雷恩的查奧爾禁區內撞射破網。麥巴比入替後，即有機會追平，美斯中場一球恰到好處的長傳，麥巴比入楔接應，單刀面對龍門，未知是否未回到最佳狀態，射門竟然高出，錯失追平的黃金機會，結果巴黎聖日耳門以一球憾負。

PSG近3場聯賽第2場落敗，雖然仍然以47分高踞榜首，但領先優勢已收窄至3分。

麥巴比錯失黃金機會，巴黎聖日耳門最終輸波而回。（路透社）

PSG世盃後「跌Watt」 加迪亞：意識到有問題

卡塔爾世界盃後，PSG明顯「跌Watt」，原本的不敗走勢被破滅，球隊狀態飄忽，主帥加迪亞（Christophe Galtier）承認與世盃有關，「我們意識到球隊狀態有問題，畢竟包括世界盃這8星期，球員們在不同地方，我們需要時間找回節奏。就如今仗，球隊的強度不足及節奏不夠明快，就算控球多也不能製造威脅。」

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世界盃後，PSG明顯「跌Watt」。（路透社）

縱然PSG仍在榜首，但3輪內兩度吞敗，加迪亞坦言：「法甲競爭很激烈。」外界時常笑指法甲「農夫聯賽」或「巴黎超級聯賽」，但加迪亞的「競爭激烈」所言非虛。

翻查今季戰績，PSG面對其餘4支前五（朗斯﹒馬賽﹑摩納哥﹑雷恩）球隊，僅錄得1勝1和2負，看來法甲並非想像中般容易。

PSG主帥加迪亞坦言，法甲並非如此易踢。（路透社）

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