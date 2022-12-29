法甲｜PSG險勝　麥巴比又救世絕殺　尼馬1分鐘內連領兩黃花式被逐

歐洲各大聯賽逐步復常，法甲周中戰火重燃，巴黎聖日耳門（PSG）周三（28日）深夜鬥斯特拉斯堡，前線「三巨頭」獨欠美斯（又譯：梅西），PSG今仗踢得吃力，尼馬（又譯：內馬爾）下半場更因插水被逐，重要關頭幸好有麥巴比（又譯：姆巴佩）挺身而出。



世界盃過後，基利安麥巴比及尼馬等人收拾心情，回歸巴黎聖日耳門繼續打江山。法甲恢復首戰，美斯仍然休假中，今仗僅得麥巴比與尼馬領軍鬥斯特拉斯堡。

主場出擊的PSG，上半場13分鐘，尼馬左路開出罰球斬中，隊長馬昆賀斯人群中搶點成功，近門一頂破網。不過，PSG失守也與這名巴西國腳有關，剛與球隊續約至2026年的華拉堤後場失波，馬昆賀斯回防出腳封對方傳中球，卻省中他直飛入網，變成烏龍球，51分鐘被追成1：1平手。

PSG的入球與失球，也與隊長馬昆賀斯有關。（路透社）

尼馬1分鐘連領兩黃「花式被逐」

巴黎聖日耳門禍不單行，尼馬用手打中艾迪恩湯馬臣（Adrien Thomasson）臉部，先領一黃，豈料1分鐘後，尼馬在禁區內倒地，球證認為他是「插水」，隨即出示第2面黃牌。從慢鏡看到，斯特拉斯堡的迪積古與尼馬沒有接觸，結果在62分鐘被逐離場，PSG十人應戰。

想不到面對下游的斯特拉斯堡亦如此吃力，眼見球隊失分在即，幸好球隊還有麥巴比。戰至補時階段，「麥總」左路以速度壓入禁區，被對手拉跌後，馬昆賀斯門前補中，以為將功補過之際，卻迎來反高潮的一刻——球證吹罰12碼，而馬昆賀斯的入球無效。

以為攻入絕殺球的馬昆賀斯，最終空歡喜一場。（路透社）

在世界盃決賽連入3球12碼的麥巴比，鎖緊腳腕掃把腳一射，即使門將捉到路依然入網，助PSG在補時6分鐘攻入絕殺球，再度挺身而出救世，結果以2：1險勝，全取3分。

麥巴比12碼建功，助巴黎聖日耳門絕殺對手。（路透社）

當阿根廷捧盃後，門將達米安馬天尼斯的過激慶祝惹來軒然大波，麥巴比首當其衝，賽後亦被問到此事，他隨即「麥總」上身，展現大將之風，「我賽後立即恭喜他（達米安馬天尼斯），他的慶祝其實與我無關，我不會花時間在這些小事上，如今我的注意力是在球會中，我在等待美斯歸隊，一同為PSG的勝利而奮鬥。」

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麥巴比再次在危難中拯救PSG。（Getty Images）

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