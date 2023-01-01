英超｜夏蘭特再建功都徒勞　曼城主場失分遭愛華頓追平1：1

英超周六4場賽事，由2022踢到2023，但曼城卻未能以勝仗展開新一年，主場被愛華頓的迪馬雷格雷以世界波追平，最終打成1：1平手，痛失兩分。



曼城主場鬥愛華頓，早前助阿根廷世界盃奪冠的艾華利斯歸隊，並戴上世界盃冠軍獎牌向主場的球迷見面，今仗先列後備。主帥哥迪奧拿排出三中堅，小將利高路易斯（Rico Lewis）正選登場，前線繼續由艾寧夏蘭特﹑基亞利殊及馬列斯攻堅。

開賽前，艾華利斯帶同世界盃冠軍獎牌與球迷見面。（Getty Images）

夏蘭特上場已在英超累積20個入球，這名挪威神鋒開賽已有機會，推過愛華頓門將比克福特窄角度起腳，僅僅中網側。馬列斯禁區內扣過對手再地波傳中，夏蘭特撞射破網，24分鐘打開紀錄。曼城不乏機會，可惜未能擴大紀錄，半場領先1：0。

夏蘭特再建一功，今季英超攻入21球。（路透社）

換邊後，球證摩利的器材有故障，球賽被迫暫停數分鐘。愛華頓一直等待機會打反擊，迪馬雷格雷（Demarai Gray）左路殺入心臟地帶，先保控球權，其後突然出現空位，隨即熨射死角貼楣底破網，64分鐘以一球世界波追成1：1平手。

迪馬雷格雷攻入世界波，助愛華頓追成1：1平手。（路透社）

「藍月亮」後段圍攻愛華頓，兵臨城下，在「拖肥糖」禁區連環施射，眾將變血肉城牆，加上比克福特，抵抗曼城的狂攻猛炸。曼城末段作出調動，一口氣換入艾華利斯﹑菲爾科頓及根度簡，可惜「藍月亮」未能再破對手，結果主場以1：1賽和愛華頓，與榜首的阿仙奴相距4分，但踢多一場。

比克福特領防線力抗曼城來襲。（路透社）

英超周六賽果：

狼隊0：1曼聯

般尼茅夫0：2水晶宮

富咸2：1修咸頓

曼城：愛華頓

紐卡素0：0列斯聯

