英聯賽盃｜普比獻兩關鍵撲救助紐卡素小勝　連續十場保清白之身

英格蘭聯賽盃4強戰第一回合，目前在英超排名第3的紐卡素作客挑戰榜尾球隊修咸頓。雖然兩隊實力差距看似巨大，但「喜鵲」今仗贏得並不輕鬆，更在門前頻頻失機，最後只能小勝一球。不過門將尼克普比（Nick Pope）持續交出穩定表現，更破紀錄連續10場保持「清白之身」。



面對英超排名榜尾的修咸頓，紐卡素於比賽第2分鐘便率先發力，米基爾阿米朗（Miguel Almirón）策動反擊由右路橫傳至禁區頂，接應的祖爾韋洛克（Joe Willock）在無人看管情況下將皮球射上看台；及後此子於第39分鐘禁區內接應隊友傳中，卻再次在無太大壓力下射高。

第39分鐘，「喜鵲」再度憑反擊撕破「聖人」破線，祖連頓（Joelinton）在亂戰中凌空抽射破網，惟手球在先被判入球無效。紐卡素雖然在上半場佔據優勢，但一直未能打開局面，雙方以0：0比數進入更衣室。

米基爾阿米朗今仗從右路數次製造驚險攻勢，但隊友未能把握。（Getty Images）

換邊之後紐卡素繼續佔據主導地位，並於第53分鐘迎來黃金機會。米基爾阿米朗在右路與隊友撞牆後落底傳中，皮球穿過修咸頓防守來到遠柱，祖連頓在大好空門機會之下竟掃把腳將其射上看台，被外國網民稱為「賽季最大失機」（miss of the season）。

連續逃過劫數的「聖人」隨後在第65分鐘獲得一次單刀良機，但後備入替的查阿當斯起腳被尼克普比坐低用腳擋出，這名修咸頓「10號仔」於兩分鐘後再度迎來破門「餐士」，他在小禁區前接應罰球傳中凌空抽射，卻又被該名英格蘭門將飛撲擋出。

尼克普比伸腳擋出查阿當斯的單刀射門。（Getty Images）

所謂「大難不死，必有後福」，此前空門不入的祖連頓於比賽第73分鐘將功補過，接應阿歷山大伊沙克的右路傳中，在門前輕鬆射入為紐卡素打破僵局。

祖連頓今場雖然錯失一球黃金機會，但亦攻入關鍵一球將功補過。（Getty Images）

修咸頓在4分鐘後由阿當岩士唐追回一球，但亦因為手球在先而被判無效，中堅卡列達卡亞更在第86分鐘兩黃一紅被罰離場，紐卡素中場積及梅菲對此表現得幸災樂禍，在他被罰離場時近距離招手告別。

此後修咸頓再無建樹，最後紐卡素以1：0拿下這場比賽，下回合將回到主場聖占士公園球場作戰。

於去年6月加盟紐卡素的尼克普比今場除貢獻兩次關鍵撲救助球隊贏波外，更在各項賽事錄得連續10場「清白之身」。自Opta在2012年8月開始統計這一數據起，此前從未有任何一名英超門將能達成此一紀錄，賽後被評為本場最佳球員的般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes），對這位球隊守護神讚不絕口。

「我要跟尼克普比說聲謝謝——他為我們交出精彩表現。」這名紐卡素中場在接受《BBC》訪問時表示。「我認為他是這個世界上最出色的門將。」

紐卡素領隊艾迪賀維也稱讚這名門將的傑出表現：「他在這一年的表現十分出色，其他防守球員也因此大部分時間踢得不錯，但當球隊需要尼克普比站出來時，他就會為我們作出貢獻。」

尼克普比在這10場零封對手的比賽中一共貢獻了20次撲救，並幫助「喜鵲」在今季錄得各項賽事16場不失球，為五大聯賽最高。據《BBC》報道指，這名英格蘭門將在6月從般尼加盟時，轉會費僅為1000萬鎊。