英格蘭聯賽盃｜曼聯擊敗英甲查爾頓晉級4強　拉舒福特梅開二度

英格蘭聯賽盃8強，曼聯主場以3：0擊敗英甲的查爾頓，晉級4強。半力出擊的曼聯靠安東尼的「招牌遠射」開紀錄。換邊後，後備登場的拉舒福特短時間內梅開二度，為曼聯鎖定勝局。曼聯在世界盃後的比賽仍然全勝。



25歲的拉舒福特在60分鐘才後備上陣，延續世界盃後的火熱狀態，左右開弓，在完場前為曼聯攻入兩球，幫球隊由1：0的險勝變成3：0的大勝。踢完世界盃後，拉舒福特場場都有入波，今仗更加梅開二度，近6場攻入7球並有兩次助攻，而且他成為繼2010年的朗尼後首位連續8場奧脫福主場比賽入球的球員。

拉舒福特上季各項賽事總入球僅為5球，但今季各項賽事25次上陣已經攻入15球，並有6次助攻，入球數量已經是上季的3倍。

曼聯主帥坦赫格認為球隊應該更早找到第二、三個入球，他賽後說：「我們要入準決賽，我們做到了。我認為我們要盡早鎖定勝局，但晉級的目標達到了，所以要向球隊送上讚賞。」

在世界盃後，坦赫格的曼聯已經6戰全勝，若果加上世界盃前的成績，他們連續8場贏波。上次曼聯錄得此強勢，已經是2018年12月至2019年1月的時候。坦赫格今季上任後，取得第20場勝仗，成為史上最快得20勝的曼聯領隊。再者，曼聯已經追平上季贏波的場數，上季曼聯踢了49場比賽得20勝，今季目前踢了27場就累積20勝。