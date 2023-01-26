桌球｜14歲摩爾多瓦少年限時賽擊敗吳安儀　四眼Cue后大方盛讚

「四眼Cue后」吳安儀出戰世界桌球單局限時賽（Snooker Shoot-out），首輪遇上一個非常特別的對手——年僅14歲的加拉甸拿利（Vladislav Gradinari）。

這個來自摩爾多瓦（Moldova）的少年，以40：1大比數擊敗曾三奪女子世界冠軍的吳安儀，並打破一項電視轉播的世界紀錄。



香港時間昨夜9時，世界桌球單局限時賽（Snooker Shoot-out）在英國列斯開幕。單局限時賽跟傳統的英式桌球賽規則截然不同，除採用單局決勝制外，球手在比賽頭5分鐘只每次有15秒時間擊球，後5分鐘則會減至10秒，否則會被判犯規扣掉5分，且每次擊球時白波都必須擊中其他球或枱邊，否則又會被罰5分或以上。

吳安儀今仗對手加拉甸拿利（Vladislav Gradinari）只有14歲，但剛於數日前贏下英國U-14冠軍賽，實力不容小覷。比賽初段雙方皆以試探防守為主，直至3分鐘過後才由加拉甸拿利擊入第一個紅波，稍微將比數拉開至9：0。

吳安儀今仗對手加拉甸拿利只有14歲（WST圖片）

這名摩爾多瓦小子在沒有合理選擇下打出安全球，及後吳安儀遠枱精彩地將紅球送入尾袋，惟緊接射失黃波將攻擊權拱手讓予對手。安儀其後再有數次進攻機會均未能把握，最終以1：40落敗，遺憾首輪出局。

來自摩爾多瓦的14歲少年

加拉甸拿利目前住在比賽舉辦地列斯，並加入當地一間球會。賽後接受訪問時，他笑言桌球在自己家鄉並不是一項受歡迎的運動，「我們整個國家只有三、四張波枱。」

這場比賽除了讓加拉甸拿利贏得自己的電視轉播「地標戰」外，他亦打破桌球電視轉播的最年輕勝出者紀錄，「（勝利的）感覺很好，我打出一場自己最好的比賽，有些情況我必須要出棒進攻，然後我做到了，這讓我感覺很開心。在桌球枱上能讓我冷靜不少。我7歲開始接觸英式桌球，並在2年前移居到這裏。」

加拉甸拿利表示自己從7歲開始接觸英式桌球。（WST圖片）

落敗的吳安儀賽後大方稱讚加拉甸拿利表現出色，「他打得非常好，特別是遠枱波。我之前曾經跟他在列斯練習過，所以知道他的球技有多出色。」除此之外，她亦在個人Facebook上盛讚對手年僅14歲便有堅厚實力，祝願他能在往後比賽中取得好成績。

吳安儀在比賽前已曾跟加拉甸拿利練習過。（Vladislav Gradinari Facebook圖片）

這名摩爾多瓦小子也讓同樣晉級次輪賽事的「黃金左手」馬克威廉斯（Mark Williams）印象深刻，「我看見他在練習室的表現——他擊球相當出色」。馬克威廉斯接受《Eurosport》訪問時表示。「這項賽事為他們（年輕球手）提供了在攝影機和鎂光燈下比賽的機會與經驗。」

賽事採取隨機抽籤賽制，因此加拉甸拿利亦有機會在次輪遇上「黃金左手」，該名威爾斯名將於上屆單局限時賽打入決賽，不過以0：71落敗得亞軍。