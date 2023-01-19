中國桌球假波｜10涉案球手全被起訴　世界桌總主席：可判終身停賽

中國桌球假波事件有新進展，世界桌球總會（WPBSA）在香港時間18日晚發表聲明，正式起訴全數10名涉案中國球手在賽事中操縱賽果。WPBSA主席Jason Ferguson表示，打假波最高懲罰為終身停賽，形容情況「令人心碎」（heartbreaking）。



趙心童被控「涉嫌操縱賽果」及「在桌球比賽中下注」兩項罪名，。（Getty Images）

世界排名第九的趙心童、第16的顏丙濤，以及首名引爆此案的梁文博在內，涉案10名中國球手全部被正式落案起訴，WPBSA公布各人相關控罪，趙心童和顏丙濤兩位世界排名前16球手，同被以最高可判罰終身停賽的「操縱賽果」罪名，二人亦因「在桌球比賽中下注」被起訴。

WPBSA在聲明列出各球手控罪，當中9人被控在世界桌球巡迴賽（World Snooker Tour）中操縱賽果（fixing matches），只有趙心童一人為「涉嫌操縱賽果」（being concerned in fixing matches）。

此外，顏丙濤和趙心童還被起訴「在桌球比賽中下注」；李行和魯寧被加控「在世界桌球巡迴賽上誘使球員操縱比赛」以及「試圖阻撓調查及在比賽中下注」兩項罪名；梁文博則被指「參與操縱比賽，在世界桌球巡迴賽上誘使球員操縱比赛，試圖阻撓調查且未能配合WPBSA調查。」

梁文博被指未能配合WPBSA調查。（Getty Images）

WPBSA主席Jason Ferguson表明，打假波最高懲罰為終身停賽，他接受ITV4訪問時表示，「他們現在的處境令人心碎，我們都從事這運動一段長時間，致力讓它成為一項偉大運動，因此我們要採取這一做法。」



案件現交由獨立委員會調查，涉案10個球手須出席聽證會等候發落，具體日期待定。

桌球作為個人比賽項目，不時出現假波案例，惟一次過有10人因而被禁賽，為歷來首次，引起業界轟動。10名涉案中國球手目前已全被禁賽，世界排名最高的趙心童和顏丙濤皆被視為中國桌球新一代領軍人物，內媒形容今次假波案令中國世界排名前16的球手「滅團」。