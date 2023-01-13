中國桌球假波案｜趙心童遭禁賽後　驚現威爾斯公開賽名單惹揣測

中國桌球假波案前後共10名中國球手遭停賽，當中世界排名最高（第9）的趙心童，名字出現在威爾斯公開賽外圍賽的名單上，但內地媒體認為他出賽的可能性不大。



自中國桌球手梁文博在2022年10月27日遭世界桌球總會（WPBSA）停賽開始，中國桌球假波案越演越烈，同年12月包括顏丙濤在內共7名球手受罰，踏入2023年，世界排名最高的中國球手趙心童也與張健康一同遭停賽，前後共10人受罰及接受調查。

趙心童是現時世界排名最高的中國球手。（Getty Images）

WPBSA至今未公布調查進展，不過已展開的威爾斯公開賽外圍賽名單上，就驚現趙心童的名字，在賽程中，他將面對另一中國球手、世界排名52的田鵬飛，惹來一輪猜測趙心童是否已獲「解禁」。

首輪外圍賽結束後，並非全部球手都已完成賽事，共有20場比賽會延期到正賽期間舉行，意味到2月13至19日期間才會上演，當中包括趙心童對田鵬飛一戰。不過內地媒體《新浪體育》報道指：「本應在延遲資格賽中出戰的趙心童大概率無法出戰」，估計到2月也難以獲「解禁」。

香港亦有3位球手出戰威爾斯公開賽資格賽，當中李俊威在首圈以4：2擊敗英格蘭球手Jenson Kendrick，成功晉級；同樣會出戰威爾斯公開賽資格賽的香港球手尚有吳安儀和傅家俊，吳安儀會鬥英格蘭球手Andy Hicks，傅家俊的對手為世界排名18的基拔（David Gilbert）。