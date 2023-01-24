英國版蒙面歌王參賽者Rubbish竟是他　桌球皇帝收起鄉音難猜真身

英國版真人騷歌曲節目《蒙面歌王》（The Masked Singer），剛播放一集出現意想不到的嘉賓——自稱「Rubbish」（垃圾）的參賽者，一身綠色長方垃圾桶造型，加上一把渾厚男聲，令人難以猜想他是誰。

在坐4裁判沒有一個估中，當全場觀眾大叫「脫下面具」多次，垃圾桶內的人終於現身，竟是桌球皇帝亨特利（Stephen Hendry）。



桌球皇帝亨特利（Stephen Hendry）參加英國版真人騷歌曲節目《蒙面歌王》（The Masked Singer）。（影片截圖）

點解桌球皇帝會參加蒙面歌王？

唱歌與這位7屆桌球世界冠軍，風馬牛不相及，亨特利直言：「這可能是我一世人做過最隨機的事」（probably the most random thing I've done in my life）。他在節目中稱，今次參加是由於「我很喜歡這節目」，而且全身包裹後獲得自由，讓他敢做一些在現實中不會做的事。

他表示，過往曾獲邀參加其他真人騷，但能夠穿上道具服飾、「沒有人看得見我」這一點對他最為吸引，「明顯地亦沒有壓力，這不是個歌唱比賽，只是個節目，可以穿上道具服開心地玩。」

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唔識唱歌聘歌唱導師惡補

亨特利稱，今次節目前，他只曾在中國唱過K，不懂音律的桌球皇帝只好求助兩位歌唱導師惡補好幾個月，驚喜發現自己原來也可以唱歌：「我不是說我是個偉大歌手，但較自己想像中要好。」

他在節目中表演兩曲，一首Skiffle之王Lonnie Donegan的《My Old Man’s A Dustman》（我阿爸是個清潔工），節奏明快的音樂配合他一身垃圾桶造型，炒熱全場氣氛，一起站立大合唱。另一首是Kaiser Chiefs樂隊名曲《Ruby》，現場反應同樣熾熱。

桌球皇帝亨特利竟然參加《蒙面歌王》。（Getty Images）

刻意收起蘇格蘭腔

亨特利平日說話帶有濃濃的蘇格蘭腔，不過為今次節目他刻意在說話和唱歌時收起鄉音，令評判感到很迷惑，猜不出他身份。54歲的他接受大會主持訪問時稱，最困難的地方是記歌詞，花了很長時間去記，而在節目自揭身份前，只有經理人和女友二人知道他參加，並為此付出代價。

「我獲得外卡參加一些桌球比賽，（因參加節目）我退出其中幾個賽事，被世界桌球總會罰款。」他接受美聯社訪問時稱，「節目正在錄影，我不能告訴他們退賽原因……這真的真的很奇怪……我很想跟大家說自己正在做什麼，但又不能這樣做。」

亨特利轉身自揭身份，完全出乎4位評判所料。（影片截圖）

亨特利的垃圾桶造型，完美掩藏身份之餘，亦不失可愛，獲4位評判一致大讚，這位桌球皇帝還指，道具服由他親手製作。

節目周末播出後，他的手提電話被親友訊息瘋狂轟炸，「主題都是：『你這樣做實在難以置信。你這樣做實在難以置信。難以相信你竟可守住秘密。』」他最開心是收到兒子的訊息，「他的訊息說：『我每星期也看這節目並愛死它，不能相信你竟然會這樣做。』」亨特利笑稱，兒子完全估不到自己會參加，「他的反應真是很奇妙。」