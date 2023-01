英國版蒙面歌王參賽者Rubbish竟是他　桌球皇帝收起鄉音難猜真身

英國版真人騷歌曲節目《蒙面歌王》(The Masked Singer),剛播放一集出現意想不到的嘉賓——自稱「Rubbish」(垃圾)的參賽者,一身綠色長方垃圾桶造型,加上一把渾厚男聲,令人難以猜想他是誰。

在坐4裁判沒有一個估中,當全場觀眾大叫「脫下面具」多次,垃圾桶內的人終於現身,竟是桌球皇帝亨特利(Stephen Hendry)。



桌球皇帝亨特利(Stephen Hendry)參加英國版真人騷歌曲節目《蒙面歌王》(The Masked Singer)。(影片截圖)

點解桌球皇帝會參加蒙面歌王?

唱歌與這位7屆桌球世界冠軍,風馬牛不相及,亨特利直言:「這可能是我一世人做過最隨機的事」(probably the most random thing I've done in my life)。他在節目中稱,今次參加是由於「我很喜歡這節目」,而且全身包裹後獲得自由,讓他敢做一些在現實中不會做的事。

他表示,過往曾獲邀參加其他真人騷,但能夠穿上道具服飾、「沒有人看得見我」這一點對他最為吸引,「明顯地亦沒有壓力,這不是個歌唱比賽,只是個節目,可以穿上道具服開心地玩。」

唔識唱歌聘歌唱導師惡補

亨特利稱,今次節目前,他只曾在中國唱過K,不懂音律的桌球皇帝只好求助兩位歌唱導師惡補好幾個月,驚喜發現自己原來也可以唱歌:「我不是說我是個偉大歌手,但較自己想像中要好。」

他在節目中表演兩曲,一首Skiffle之王Lonnie Donegan的《My Old Man’s A Dustman》(我阿爸是個清潔工),節奏明快的音樂配合他一身垃圾桶造型,炒熱全場氣氛,一起站立大合唱。另一首是Kaiser Chiefs樂隊名曲《Ruby》,現場反應同樣熾熱。

桌球皇帝亨特利竟然參加《蒙面歌王》。(Getty Images)

刻意收起蘇格蘭腔

亨特利平日說話帶有濃濃的蘇格蘭腔,不過為今次節目他刻意在說話和唱歌時收起鄉音,令評判感到很迷惑,猜不出他身份。54歲的他接受大會主持訪問時稱,最困難的地方是記歌詞,花了很長時間去記,而在節目自揭身份前,只有經理人和女友二人知道他參加,並為此付出代價。

「我獲得外卡參加一些桌球比賽,(因參加節目)我退出其中幾個賽事,被世界桌球總會罰款。」他接受美聯社訪問時稱,「節目正在錄影,我不能告訴他們退賽原因……這真的真的很奇怪……我很想跟大家說自己正在做什麼,但又不能這樣做。」

亨特利轉身自揭身份,完全出乎4位評判所料。(影片截圖)

亨特利的垃圾桶造型,完美掩藏身份之餘,亦不失可愛,獲4位評判一致大讚,這位桌球皇帝還指,道具服由他親手製作。

節目周末播出後,他的手提電話被親友訊息瘋狂轟炸,「主題都是:『你這樣做實在難以置信。你這樣做實在難以置信。難以相信你竟可守住秘密。』」他最開心是收到兒子的訊息,「他的訊息說:『我每星期也看這節目並愛死它,不能相信你竟然會這樣做。』」亨特利笑稱,兒子完全估不到自己會參加,「他的反應真是很奇妙。」