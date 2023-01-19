桌球｜丁俊暉尷尬失誤送大禮出局　奧蘇利雲同吞敗無緣8強碰頭

丁俊暉與奧蘇利雲原本有望在世界桌球大獎賽8強碰頭，可惜二人雙雙在16強止步。奧蘇利雲爆冷不敵泰國球手沙安簡，「小丁」慘吞馬克威廉斯4蛋，最後更以「自殺式」方法結束賽事。



不少中國球手捲入假波風波，趙心童及顏丙濤等球手遭禁賽及調查，今次世界桌球大獎賽僅得4人參賽，當中包括丁俊暉。

丁俊暉首圈連贏4局輕取冰咸（Stuart Bingham），但該仗他的失誤不少，今仗面對馬克威廉斯（Mark Williams）才是真正的考驗。今圈賽事採用7局4勝制，馬克威廉斯連續4局「起Break」，結果直落4局橫掃「小丁」。

丁俊暉直落4局遭馬克威廉斯橫掃出局。（Getty Images）

丁俊暉與威廉斯在第4局鬥得難分難解，「小丁」以54：58稍稍落後，檯面只剩下一個黑波，換言之打入就可以取得該局。對當時局數落後0：3的丁俊暉，這是留在賽事的一線生機。二人在黑波多番爭持後，小丁更以一個尷尬的失誤結束賽事。

當時黑波貼近上方Cushion，與白波成直線，丁俊暉希望把白波貼近黑波，減低讓對手攻擊的機會。不料小丁出手時未能掌握力度，白波未能擊中黑波，「自殺式」犯規失分，同時助馬克威爾斯奠定勝局，丁俊暉無緣8強。

奧蘇爆冷遭泰國球手逆轉

另一場16強戰，「火箭」奧蘇利雲鬥泰國球手沙安簡（Noppon Saengkham），兩人過往3次交手，奧蘇全勝。

奧蘇利雲頭威頭勢，連續兩局「起Break」領先，沙安簡隨後發力，第5局更一棒轟出96度致勝反超前。兩人在第6局爭持不下，戰至最後的粉紅波及黑波分勝負。

奧蘇利雲遭沙安簡逆轉。（Getty Images）

當時領先9度的沙安簡，只要打入粉紅波即可奠勝，首次起手「炒粉」，豈料「生命有Take2」，奧蘇打失後，機會再來到沙安簡面前，然後把粉紅波送入袋中。兩次起手打粉紅波的難度不低，結果沙安簡成功把握其中一次奠勝，連奧蘇利雲也直豎姆指，祝賀沙安簡。

引頸以待的丁俊暉鬥奧蘇利雲無緣上演，二人更齊齊在16強止步。

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