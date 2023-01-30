足球熱話｜許下流承諾被逼找數　蒙沙前總理班主稱「電話被打爆」

現任蒙沙班主的意大利前總理貝盧斯科尼（Silvio Berlusconi），因早前球隊聖誕聚餐時許下一個驚人承諾，如今透露自己的電話被打爆，球員們紛紛要求他做「找數真漢子」。



曾任AC米蘭班主31年的貝盧斯科尼向來口沒遮攔，據《442》、《泰晤士報》等媒體報道，他在上個月的蒙沙隊內聖誕聚餐中，向球員們承諾：若他們能夠擊敗強隊AC米蘭或祖雲達斯，他將為球員們送上「一巴士的妓女」（a bus of whores）。

這位前意大利總理在接受《共和國報》 （La Repubblica）訪問時開玩笑地說到，昨天蒙沙以2：0擊敗「斑馬軍團」後，他已經接到100個來自球員的電話，要求他信守承諾「找數」。

不過實際上，在該條許下承諾的影片引起爭議後不久，貝盧斯科尼便在個人Twitter上表示這只是一個「有趣且簡單的更衣室笑話」，並說因此而感到悲傷的人「缺乏幽默感」。

眼見球隊果真如願將祖雲達斯擊敗，蒙沙官方社交媒體也決定出文「抽水」，貼出一張球隊大巴停泊在祖雲達斯主場的照片。

蒙沙擊敗因造假賬而被罰15分的祖雲達斯後，目前以25分排在第11位。貝盧斯科尼2018年入主蒙沙後，這間球會於去年歷史性首次升上意甲。