意甲｜祖雲達斯造假賬被罰扣15分　尼維特等前高層被禁涉足球活動

意甲球隊祖雲達斯做假賬案，被意大利足總判罰扣聯賽15分，排名由原來的第三位跌落第十位。若未能上訴得直，來年勢必緣盡歐聯。



多名因風波辭職的前高層被禁參與足球事務，包括董事局前主席艾涅利（Andrea Agnelli），副主席尼維特（Pavel Nedved）等，均被罰禁止參與足球活動8個月到兩年不等；至於兩年前已離任的前體育主管柏拉迪斯則被罰禁足球壇30個月，由於他目前擔任熱刺足球總監，或影響這支英超球會運作。

兩年前已離任的祖雲達斯前體育主管柏拉迪斯被罰禁足球壇30個月，由於他目前擔任熱刺足球總監，或影響這支英超球會運作。(路透社)

祖雲達斯涉誇大過去3年的球會收入，連同多間球會帳目近月被意足總重新調查，判決最終排除森多利亞、安玻里等另外8隊違規嫌疑。罪成的祖雲被扣15分，由原本意甲排第3跌至第10，距第4至6的拉素、阿特蘭大及羅馬12分，極有可能時隔12年來再度失落歐聯席位。

祖雲達斯前副主席、名宿尼維特同被罰禁涉足球。（Getty Images）

意大利足總稍後將公布完整判決書，祖雲達斯可在30日內就裁決向意大利奧委會上訴，球會表示，會研究判詞後再作決定。

今次並非祖雲達斯首次被罰，2006年祖雲達斯爆出「電話門事件」涉操縱比賽結果，最終被褫奪04/05及05/06賽季的意甲冠軍，以及降至意乙作賽。涉及今次事件的尼維特當年亦效力祖雲達斯，並在球隊被罰降班後沒有離隊，一直留效至2009年。