意甲︱祖雲達斯爆大冷負榜尾蒙沙　烏甸尼斯3：1擊敗國米升上榜首

意甲周日連場爆冷，今季未嘗一勝的榜尾球隊蒙沙主場迎戰祖雲達斯，在多踢一人下由丹麥前鋒古治亞（Christian Lund Gytkjær）一箭定江山，收獲今季首場聯賽勝仗。

狀態同樣低迷的國際米蘭，則作客1：3不敵烏甸尼斯。



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迪馬利亞上半場被逐，成為祖雲達斯對蒙沙一仗轉捩點。（Getty Images）

祖雲達斯今季前線失去保羅戴巴拿、莫拉達兩位隊中首、次席射手，後防失去迪歷特和基亞連尼一老一嫩兩大中堅，加上普巴從曼聯加盟後即長唞，戰力大不如前。

不過淪落到不敵6場不勝的榜尾球隊，還需要加上一點火花。上半場40分鐘，剛從傷患中復出上陣的迪馬利亞，與蒙沙守將艾素（Armando Izzo）身貼身纏鬥期間，出手向對方胸口開㬹，艾素隨即痛苦倒地。迪馬利亞的動作看似不大，但難逃球證和VAR法眼，直接出示紅牌逐他離場。

迪馬利亞與對方守將艾素纏鬥期間開肘，紅牌被逐。（Twitter）

重溫迪馬利亞斷理智線一刻：

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祖雲達斯本身已經因為教練艾歷尼上仗對沙蘭力坦拿期間抗議VAR推翻致勝入球被逐，今仗未能領軍，再要遇上十人應戰，戰至74分鐘終守不住，被蒙沙後備前鋒古治亞射成1：0，並守住勝果至完場。祖記不止3分全失，迪馬利亞這樣直接領紅，估計停賽一定會超過一場，很大機會錯過10月9日對AC米蘭的大戰。

全失3分後，祖雲達斯7仗得10分排第八位，今季首次贏波的蒙沙則由第20升上第18。

國際米蘭1：3不敵烏甸尼斯。（Getty Images）

另一邊廂，國際米蘭作客烏甸尼斯雖由巴列拿5分鐘先開紀錄，國米中堅史堅拿的烏龍球22分鐘助對手烏甸尼斯扳平。今季表現神勇的烏甸尼斯，比賽末段連入兩球以3：1反勝，7戰5勝1和1負得16分，未計之後羅馬對阿特蘭大的戰果，暫時升上榜首。

國際米蘭7戰得12分，剛好在祖雲達斯之上排第七。