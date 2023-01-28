足球熱話｜馬天尼斯小動作引官方不滿　擬修例禁門將心理戰擾敵

美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）率阿根廷勇奪卡塔爾世界盃，堪稱2022年體壇最感動畫面，但門將達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）連串帶挑釁意味的小動作，卻引起爭議，有指國際足球協會理事會（IFAB）準備針對此事調整球例。



美斯如願高舉大力神盃，背後有千百種原因，門將達米安馬天尼斯的出色表現肯定是其中之一。他在決賽加時階段面對法國單刀的那一擋價值連城，8強及決賽互射十二碼階段亦屢建奇功。

達米安馬天尼斯在世界盃決賽救出京士利高文的十二碼。（Getty Images）

不過據英國《太陽報》報道，IFAB對這名阿根廷門將在球場上的各種爭議小動作非常不滿，將檢討球例，以防日後門將於十二碼時騷擾對手。

《太陽報》列出達米安馬天尼斯在今屆世界盃期間的小動作：

十二碼大戰對陣荷蘭一役：

準備將皮球交給荷蘭中場貝侯斯（Steven Berghuis）時，忽然扔走皮球；

將皮球踢到一邊，並近距離盯着準備施射的古普美拿斯（Teun Koopmeiners）；

在盧克迪莊（Luuk de Jong）走近禁區時，將皮球踢到中圈；



十二碼大戰對陣法國一役：

有意拖延京士利高文（Kingsley Coman），包括向球證抗議；

在曹亞文尼（Aurélien Tchouameni）走近禁區時，將皮球抱到門前，然後扔到禁區邊緣。



據《太陽報》報道，IFAB已在上周達成共識，認為門將不應被允許拖延十二碼過程，以及「不公平地干擾」主罰者。

《The Athletic》則指，IFAB不會從實質修改條例，但會調整文字表述，並提醒球證要注意「任何不可接受及不公平的行為」。這些改動將在3月4日的IFAB股東大會上確定。

達米安馬天尼斯撲出十二碼後的跳舞動作引來不少批評。（Getty Images）

不過達米安馬天尼斯認為這些心理戰舉動並無不妥：「我需要在這一刻站出來為隊友打強心針，而且我應該要把麥巴比（Kylian Mbappé，又譯：姆巴佩）的十二碼救出，但自己撲得太差。不過之後我所做的一切都是正確的。對此我無話可說。」