足球熱話｜C朗拿度非與曼聯一刀兩斷　傳4名舊隊友獲邀訪新居

C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）在卡塔爾世界盃期間解約，正式離隊。C朗與曼聯「擘面」後，似乎想與舊東家一刀兩斷，連曾經並肩作戰的隊友也沒有好好道別。原來C朗並非如此無情，英國《太陽報》透露，這名葡萄牙球星邀請4名隊友往葡萄牙聚舊。



即使C朗與曼聯已分道揚鑣，但「花生」依然不斷。（Getty Images）

C朗拿度與曼聯不歡而散，在世界盃期間離開球隊。從C朗與名嘴摩根（Piers Morgan）的訪問中，就得知他對曼聯的不滿，似乎對舊東家沒有太多的留戀。

不過，C朗拿度並非與曼聯所有人和事斷絕來往，英國《太陽報》透露，C朗與部分舊隊友仍有聯絡。《太陽報》引述曼聯消息人士，指部分曼聯球員依然尊重C朗，並對他沒有機會與隊友說再見感遺憾。C朗拿度亦離開球員之間的群組，但承諾與哈利馬古尼﹑般奴費南迪斯﹑卡斯米路及華拉尼保持聯絡，更邀請4名舊同事前往里斯本的新居及前往沙特阿拉伯觀賞他的球賽。

C朗聯絡名單的4人，般奴是他的葡萄牙國家隊隊友；華拉尼與卡斯米路曾與C朗在皇馬及曼聯共事，馬古尼只與C朗在曼聯做隊友。

C朗兩場未開齋有項數據零的突破 艾納斯輸波超級盃4強出局

C朗拿度沙特聯賽首登場 熱身即有蝦碌 艾納斯靠前中超兵奠勝

卡斯米路與C朗在皇馬及曼聯共事，盛傳依然與C朗有聯絡。（Getty Images）

回歸歐洲不是夢？ 艾納斯主帥：他將重返歐洲

即使C朗轉戰沙特阿拉伯，他依然是傳媒的焦點所在，至今兩場為艾納斯上陣，暫時未能取得入球。不過，主帥加西亞（Rudi Garcia）依然對C朗充滿信心，並稱效力艾納斯不是C朗生涯的最後一站，「C朗為球隊帶來正面影響，他依然是世界頂級的球員之一，他不會在艾納斯掛靴，他將會重返歐洲球壇。」

早前曾經傳出，C朗與艾納斯的合約之中，包含隱藏條款，傳紐卡素下季取得歐聯資格，C朗能夠以借將身份加盟，再戰英超及歐聯，雖然紐卡素領隊賀維曾否認消息，但加西亞這番說話或許代表任何事都有機會發生。

C朗拿度兩場代表艾納斯上陣，依然未能取得入球。（Getty Images）

英超第22輪直播賽程：

英超第22輪直播賽程（01美術製圖）

更多C朗拿度相關報道：